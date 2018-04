L’avenir de la Coop de santé Sainte-Brigitte-de-Laval en jeu

La Coopérative de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval se bat depuis plus d’un an pour accueillir au moins un nouveau médecin, faute de quoi elle devra fermer ses portes à la fin du mois de juin.

La chasse aux nouveaux médecins est difficile dans la région de Québec. Pendant que la clinique médicale de Beauport se démenait pour obtenir une dérogation spéciale visant à accueillir un nouveau médecin – ce qu’elle a d’ailleurs réussi –, la Coop de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval, elle, est restée bredouille malgré ses multiples tentatives.

Sur le respirateur artificiel

Une situation qui devient de plus en plus alarmante, estime la directrice, alors que l’établissement vit maintenant sur le respirateur artificiel.

« On a liquidé tout ce qu’on avait comme fond d’urgence », précise la directrice, Véronique Loubier, qui ne comprend pas pourquoi ses demandes ne trouvent pas écho auprès du ministère de la Santé.

« Un médecin attirerait de la clientèle et payerait un loyer. Pour nous, c’est un gros morceau du casse-tête », indique-t-elle.

Mme Loubier précise par ailleurs que la municipalité de 7700 habitants a connu un important boom démographique au cours des dernières années.

« J’ai trois locaux vides équipés pour accueillir des nouveaux médecins. Tous les jours, on refuse des gens parce qu’on n’a pas de médecin. Tous les jours, les gens nous appellent pour voir un médecin », déplore la directrice, qui souligne avoir reçu trois lettres d’intention de nouveaux médecins, qui étaient prêts à venir travailler à la Coop. Ceux-ci ont toutefois été forcés de se diriger vers d’autres cliniques, puisqu’aucune embauche n’était prévue à Sainte-Brigitte-de-Laval.

La CAQ en renfort

Découragée et à bout de ressources, Mme Loubier s’est récemment tournée vers la CAQ, dans l’espoir d’obtenir l’attention du ministre Gaétan Barrette, avec qui elle réclame une rencontre depuis plus d’un an.

« Il y en a des nouveaux facturants qui sont prêts à travailler dans la région et qui se montrent intéressés », a souligné le député caquiste et porte-parole en santé, François Paradis.

Ce dernier a d’ailleurs tenu à rappeler qu’il compte « sauver la Coop » si son parti est porté au pouvoir lors des prochaines élections.

Chaque année, le ministère de la Santé fixe les cibles de recrutement de nouveaux facturants (nouveaux médecins) dans les différentes régions administratives du Québec. En date du 13 avril, une seule place de nouveau facturant était disponible, alors que 11 postes pour des médecins déjà en pratique étaient toujours ouverts.

« La place toujours disponible pour un nouveau facturant correspond à une dérogation du ministre pour Charlevoix Ouest », a précisé la porte-parole du ministère, Marie-Claude Lacasse. De nouvelles places seront maintenant autorisées l’an prochain.

Le fil des évènements

Janvier 2017

Ouverture de la Coop de santé.

Février 2017

La direction sollicite une rencontre avec le Dr Jacques Bouchard, chef du Département régional de médecine générale, dans le but de demander au moins un nouveau médecin.

Août 2017

Relance de la demande de rencontre avec le Dr Bouchard et envoi au ministère de la Santé des trois lettres d’intention des médecins qui souhaitent s’établir à la Coop.

Octobre 2017

La direction dénonce la situation en conférence de presse et demande une fois de plus des réponses au ministère de la Santé.

Décembre 2017

Des dizaines de citoyens ont écrit au député libéral de la municipalité Raymond Bernier, lui demandant d’intervenir pour soutenir la Coop.