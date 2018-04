L’édifice Chauveau en pleine métamorphose

Désuet, le bâtiment actuel subit en ce moment une importante transformation de l’intérieur. Par contre, la façade extérieure demeure sensiblement la même à l’exception d’une plus grande portée sur la rue Saint-Jean. Le nombre d’étages est toujours fixé à sept. « On fait du logement touristique. Ce n’est pas nécessairement du Airbnb, qui est une plateforme de location », a spécifié Mme Marcon, consciente de la méfiance exprimée par une partie de la population du secteur au sujet des logements de type Airbnb.

Chose certaine, M. Campeau et Mme Marcon ont exprimé le désir d’être « partenaires avec le milieu ». Ainsi, la grande terrasse sur le toit sera accessible au public et pas seulement aux gens de passage. Aussi, les promoteurs réfléchissent à l’idée de mettre plusieurs vélos en location à disposition des clients et des résidents du secteur.