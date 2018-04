Les injections aux mamelons : la nouvelle tendance inspirée par les stars

Kendall Jenner serait derrière cette nouvelle tendance en matière d’esthétique qui vise à obtenir des mamelons plus visibles sous les vêtements.

Selon le magazine Allure, cette intervention est de plus en plus populaire auprès des jeunes femmes qui veulent avoir un look similaire à la populaire sœur Kardashian-Jenner.

Pour obtenir des mamelons à la Kendall, le chirurgien plastique va injecter un liquide à base d’acide hyaluronique, la même substance que pour les injections des lèvres. L’effet est immédiat et s’estompera après 4 à 6 mois selon le candidat.

En entrevue avec Vice, le docteur Sergio Alvarez dévoile que les patientes qui s’informent à propos d’injections aux mamelons ont en moyenne 25 ans. Le chirurgien plastique a aussi confié avoir effectué ce type d’injections des centaines de fois au cours des dernières années.

Celles et ceux qui souhaitent obtenir une poitrine à la Kendall Jenner devront être prêts à débourser le prix, puisqu’une seule séance peut coûter plus de 400 $ et le liquide doit être injecté à nouveau de 2 à 3 fois par année. Certains docteurs mettent aussi en garde les femmes qui souhaitent avoir recours à cette intervention puisqu’elle pourrait endommager la structure du mamelon et rendre l’allaitement plus difficile, voire impossible chez certaines.

Un risque à évaluer avec son docteur si vous souhaitiez avoir recours aux injections des mamelons !