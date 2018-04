Les Titans métamorphosés

Les Titans de Limoilou emprunteront un virage jeunesse important en 2018.

Des 67 joueurs de la prochaine édition, on retrouve 34 recrues qui se sont jointes à l’équipe au cours de la dernière période de recrutement.

Parmi ces nombrils verts, 27 prendront part au match des étoiles scolaires des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, vendredi prochain, au PEPS.

« Il n’y a aucun doute que c’est notre meilleure cuvée de recrutement depuis 2010, a affirmé l’entraîneur-chef Dave Parent, hier, au terme du camp de printemps. C’est notre plus grosse cohorte en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Si on fait le travail, on va tourner le coin. »

« Nous serons très jeunes, mais aussi très talentueux, de poursuivre Parent. La cuvée de 2010 n’a subi que trois défaites en quatre ans. Notre fiche ne sera pas comparable parce qu’on évolue maintenant dans un calibre supérieur, mais le talent et l’attitude sont les mêmes. Les jeunes sont prêts à faire le saut et à produire. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous sommes sur la bonne voie. Nous n’avons pas arrêté de progresser depuis le début de nos entraînements d’hiver. »

Correctifs

Parent souhaitait regarnir ses deux fronts et ajouter des receveurs explosifs.

« Nous aurons des receveurs en mesure d’étirer le terrain et une meilleure protection, a-t-il expliqué. Au cours des deux dernières saisons, nous avions des difficultés à bouger le ballon en fin d’année. Nous aurons une offensive plus diversifiée. Nous pourrons être agressifs au lieu d’être en mode survie. Aujourd’hui [dimanche], lors du match simulé, nous avons été capables de bouger le ballon malgré les conditions difficiles. »

Louis-David Bernier-Cloutier et Louis-Félix Doyon sont deux receveurs qui ont impressionné Parent. Même chose pour les joueurs de ligne défensive Loïc Bédard et Enzo Pepe Esposito, ainsi que pour les joueurs de ligne offensive Enrick Lachance et Priston Uwimana.

« Enzo aura un impact majeur dès sa première saison, a mentionné le pilote des Titans. Il travaille fort, il a une bonne attitude et il cadre parfaitement dans ce qu’on fait. »

En raison d’une blessure à une cheville subie samedi dernier, lors du match simulé contre le campus Notre-Dame-de-Foy, Pepe Esposito a obtenu congé de vaisselle en fin de semaine.

Des quarts prometteurs

Parce que le vétéran Olivier Bamrounsavath complétera son parcours collégial, Parent voulait préparer l’avenir à la position de quart-arrière.

« On peut dormir tranquille, a-t-il imagé. Félix Lacasse et Zachary Michaud sont écœurants. »

Si les jeunes prendront beaucoup de place, les Titans miseront également sur sept joueurs de 4e année, dont le demi défensif Nicolas Malenfant, le secondeur Gabriel Lavoie et le receveur Timothé Gros-Louis, qui seront des pièces importantes du casse-tête.