10 ans plus tard, Miley Cyrus retire ses excuses pour avoir posé presque nue

Miley Cyrus n’est plus désolée d’avoir posé presque nue pour le Vanity Fair alors qu’elle était âgée de 15 ans.

La photo avait à l’époque fait couler beaucoup d’encre, certaines personnes trouvant inapproprié pour une adolescente de poser ainsi pour la caméra.

AgenceQMI

Dans la foulée, l’actrice et chanteuse avait alors cédé aux critiques et avait émis des excuses publiques.

«J’ai pris part à une séance photo qui était censée être “artistique” et maintenant, en voyant les photos et en lisant l’article, je suis vraiment embarrassée», avait alors indiqué Miley aux médias et au public. Le magazine avait également dû se défendre en indiquant que les parents de Miley Cyrus étaient présents en studio tout au long de la séance.

L’interprète de Party In The USA ne semble plus du tout «gênée» des images et donne même un doigt d’honneur virtuel à ses détracteurs de l’époque.

IM NOT SORRY



Fuck YOU #10yearsago pic.twitter.com/YTJmPHKwLX — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 29 avril 2018

Elle n’a pas la langue dans sa poche cette Miley!