On a testé le service de stylisme gratuit de MFMK et voici tout ce que vous devez savoir

Si plusieurs vedettes ont la chance d'être entourées de stylistes chevronnés, c'est une autre histoire pour nous tous qui n’avons pas nécessairement les sous pour nous payer ce service.

Comme notre porte-monnaie n’est pas aussi garni que celui des stars, le site internet Mon Fit Mon Kit (MFMK) propose de vous aider dans votre recherche du look parfait et ce, 100% gratuitement.

MFMK

Comment ça fonctionne?

1. Avant d’avoir les suggestions des stylistes, il faut créer votre profil et remplir un questionnaire pour informer l’équipe de vos préférences vestimentaires.

2. C’est ensuite le moment de choisir ce que vous recherchez. Il est possible de faire une demande aussi large comme celle d’un look de tous les jours ou encore d’y aller de façon plus pointue en demandant: «une robe bleue avec des souliers argentés pour un mariage». Dans tous les cas, les stylistes respecteront votre budget, que vous précisez avant d’envoyer la demande.

3. Finalement, le carnet de looks sera envoyé par courriel quelques jours plus tard (ou dans un délai maximal de 24h, si vous déboursez 3,99 $).

Le verdict

L’équipe de billie jean a fait deux demandes de carnet de style, un pour femme et l’autre pour homme. Dans les deux cas, nous cherchions les deux un style de tous les jours pour le bureau.

MFMK

MFMK

Voici ce que nous en avons pensé.

Ce qu’on aime:

MFMK pose des questions sur notre style et le genre d’événements où on a l’habitude d’aller. Ils s’informent sur nos préférences vestimentaires pour une sortie au resto entre amis ou pour une sortie au musée. C’est un bon indicateur sur le type de vêtements qu’il nous faut.

MFMK

Ils nous demandent quelles sont nos boutiques préférées pour magasiner. C’est encore une fois, un bon indicatif afin de savoir quel style nous convient le mieux.

Les stylistes se questionnent également sur la profession de leurs clients. Évidemment, ils peuvent ensuite faire des choix selon le type d'emploi, s'il est plus «corpo» ou laisse place à plus de créativité vestimentaire.

Il est intéressant de pouvoir faire autant une demande spécifique qu'une demande plus large, comme une nouvelle garde-robe pour la saison.

Les vêtements sont faciles à trouver. Pas besoin de chercher pendant des heures en ligne, le carnet de style nous redirige directement vers les sites de leurs partenaires afin que l’on puisse trouver facilement les items proposés.

Les petits bémols:

Dans le carnet féminin, les tailles proposées ne correspondaient pas aux tailles indiquées au préalable dans le questionnaire. Il aurait été donc impossible de se procurer les pantalons suggérés.

Petite réticence envers la question: «laquelle de ces stars vous inspire le plus côté look». Les vedettes proposées n’arborent pas nécessairement un look que l’on porte réellement au quotidien. Ça peut brouiller les cartes au moment de la sélection des vêtements.

MFMK

Les morceaux de vêtements proposés ne créent pas nécessairement un look. Par exemple, il est difficile d’imaginer porter un pantalon orange brûlé avec un tube brun. Les pièces sont intéressantes individuellement, mais le sont moins lorsqu’elles sont agencées.

Somme toute, c’est vraiment intéressant de pouvoir compter sur un service en ligne qui vous propose de faire le magasinage à votre place.

Ça sauve du temps et de l’argent (c’est gratuit, tsé!) et c’est l’occasion rêvée de sortir de notre zone de confort

