On sait maintenant quels cadeaux ont reçu les Trudeau en Inde

Justin Trudeau n’aura finalement pas seulement fait rire de lui lors de son récent voyage en Inde. Au moins, il est revenu de son voyage médiatisé et controversé les valises pleines de cadeaux. Le Premier ministre a déclaré au Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique que sa famille et lui ont reçu pas moins de 10 cadeaux d’une valeur d’au moins 200$ chacun.

De ce nombre, vous ne tomberez pas en bas de votre chaise d’apprendre qu’il y a des costumes traditionnels.

Sophie Grégoire s’est, entre autres, fait offrir un sari (long tissu drapé porté par les femmes en Inde) par un designer local. Le Premier ministre indien lui a pour sa part remis un foulard brodé.

Des bijoux en or rose avec des cristaux Swarovski ont aussi été remis à Mme Grégoire pour la remercier de sa présence en sol indien, gracieuseté de deux jeunes entrepreneures de la région de New Delhi.

Les Trudeau peuvent aussi profiter d’une toile peinte par un éléphant pour susciter la convoitise.

Parmi les autres cadeaux, Justin a évidemment encore reçu un autoportrait de lui-même. C’est loin d’être la première fois.

De plus, Justin a maintenant dans sa collection pas un, mais DEUX bustes de Gandhi. Une des statuettes lui a été donnée par un chef d’entreprise, l’autre lors de la visite d’un mémorial à l’honneur du militant indien.

Sinon, le premier ministre a déclaré avoir reçu un jeu d'échecs en bois, une figurine en argent, une lampe à l’huile et surtout la maquette en or 24 carats d’un temple sikh.

La liste complète des présents offerts est apparue dans les dernières heures sur le registre en ligne des cadeaux et avantages des élus.

On se souvient que le voyage en Inde de Justin Trudeau il y a environ deux mois a été jugé désastreux par plusieurs. Le manque de substance, l’accueil froid, la multiplication des habits traditionnels portés par la famille Trudeau et l’invitation d’un ancien extrémiste sikh à un événement officiel ont été critiqués de toutes parts.

Espérons que ces beaux cadeaux mettent un peu de baume sur le bobo.