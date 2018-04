Pourquoi s’exprimer quand on ne connaît pas un sujet?

Étant psychologue, les propos sur la santé mentale venant de non professionnels, m’irritent. Trop souvent on se permet de donner son opinion sur des troubles dont on ne connaît à peu près rien. Ce fut votre cas dans la dernière phrase de votre réponse à Diane B.

J’admets que cette femme se fourvoie quand elle se targue de conseiller Simon, un autre de vos correspondants, qui cherchait de l’aide pour son problème de personnalité schizoïde en novembre dernier. Son incapacité à créer des liens le fait souffrir, alors qu’elle s’accommode très bien de sa vie en solitaire.

Pour donner une réponse juste, il aurait fallu pouvoir différencier un trouble de la personnalité d’un trait de personnalité. Il s’agit d’un trouble de la personnalité quand certains comportements, réactions, attitudes, sont récurrents, présents depuis la jeunesse dans plusieurs sphères de la vie de la personne, et que ce « mode durable entraîne une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social ou dans d’autres domaines importants » (DSM-5)

Vous aviez donc raison de mentionner qu’il « n’y a pas de mal à cibler un tel trouble quand on souhaite vraiment y trouver un remède. » C’est la phrase suivante qui porte à confusion : « N’y aurait-il pas chez vous une certaine gêne à admettre de souffrir d’une problématique de santé mentale en tentant d’esquiver la réalité? » Voulez-vous insinuer qu’elle même serait gênée d’admettre qu’elle souffre d’un problème de santé mentale et tente de le nier? Ou référiez-vous plutôt au malaise qu’elle a devant le fait que sa propension à la solitude peut-être un symptôme d’un trouble mental? Même si certains passages de sa lettre soulèvent des doutes quant à son fonctionnement social au cours de sa vie, il reste qu’à moins qu’une personne mentionne elle-même ses propres troubles, je trouve peu éthique d’insinuer, comme vous l’avez fait, qu’elle pourrait souffrir d’un trouble de santé mentale à son insu et conséquemment le dénier.

Luce Ranger

Comme vous pouvez le constater, j’ai raccourci grandement la missive que vous m’avez fait parvenir pour n’en garder que l’essentiel. Cela vous permettra, j’espère, de constater que je n’ai en général que quelques lignes pour répondre et qu’il me faut aller au plus direct. Je ne fais pas dans ce Courrier, office de thérapeute, puisque je n’en ai pas les capacités. Je n’ai jamais eu la prétention de poser des diagnostics ni de régler les problèmes des gens qui m’écrivent. Je ne suis que l’oreille attentive d’une amie sincère qui propose des pistes de solutions au meilleur de sa connaissance. Laquelle est le fruit d’une recherche, malgré ce que vous pouvez en penser. En terminant Je signale que la phrase qui vous a fait tiquer se termine par un point d’interrogation, ce qui suppose de ma part un doute, et non une affirmation. Un doute conséquent au fait qu’elle a aussi révélé que sa fille ayant fait des études en psychologie lui avait jadis suggéré de consulter car elle la soupçonnait d’avoir une personnalité schizoïde.