Poussière rouge dans Limoilou: une victoire pour les citoyens

Parce qu’elle estime que «l’immunité de divulgation» est inapplicable au rapport Genivar conçu à la suite du premier épisode de «poussière rouge» qui s’est abattu sur le quartier Limoilou en octobre 2012, la Cour d’appel a ordonné qu’il soit transmis aux appelants.

Le 19 juin 2017, le juge de la Cour supérieure, Pierre Ouellet, avait fait droit à une objection de la Compagnie d’arrimage de Québec (CAQ) et de l’administration portuaire de Québec qui refusait de divulguer à Véronique Lalande et Louis Duchesne un rapport préparé à sa demande par une firme d’ingénieurs-conseils.

La CAQ s’opposait alors à cette divulgation «en s’appuyant sur le privilège relatif au litige».

Cependant, comme les appelants ont soutenu que ce rapport était «susceptible de participer de manière déterminante à leur preuve», ils ont choisi de porter la décision du juge de première instance en Cour d’appel.

Selon le banc composé des juges Yves-Marie Morissette, Julie Dutil et Claude C. Gagnon, le seul but du rapport Genivar était «une mise à niveau générale des méthodes de manutention de la CAQ pour contrôler les émissions de poussières rouges».

Dans ces conditions, «l’immunité de divulgation est inapplicable et le juge aurait dû ordonner la divulgation du rapport Genivar aux appelants», ont-il tranché en précisant que la CAQ avait désormais dix jours pour le dévoiler aux appelants.

Rappelons que le 22 octobre 2014, les appelants ont reçu l’autorisation d’exercer un recours collectif contre les intimées en raison d’un incident qui s’était produit dans la nuit du 25 au 26 octobre 2012.

À cette occasion, un nuage de poussière, principalement constitué d’oxyde de fer et émanant des installations de la CAQ s’était abattu sur le quartier Limoilou.

Le 3 août 2015, Véronique Lalande et Louis Duchesne obtenaient l’autorisation d’exercer un deuxième recours collectif. À cette date, il reprochait à la CAQ d’avoir émis dans l’atmosphère, et ce depuis le 31 octobre 2010, des poussières contenants des contaminants.