Près de 60 armes à feu en quelques mois

Deux dirigeants d’une usine de Montréal auraient fabriqué une soixantaine d’armes à feu prohibées et autant de silencieux en quelques mois à peine, a raconté un témoin au procès des accusés.

« [Les armes] étaient montées et assemblées, elles étaient prêtes », a expliqué une personne impliquée dans la fabrication de ces TEC-9, lundir au palais de justice de Montréal.

Cet homme, dont on doit taire l’identité, témoignait derrière un paravent au procès de Jean-Pierre Huot et Pierre Larivière, tous deux accusés dans une affaire de fabrication d’armes clandestines.

Selon ce témoin, les dirigeants de l’usine faisaient croire aux employés qu’ils fabriquaient des fusils de paintball. Mais ceux-ci se doutaient qu’il y avait anguille sous roche.

« Tout le monde posait des questions. Vers novembre 2013, j’ai été voir Huot pour lui demander si ce n’était pas des vraies armes et il m’a dit : “Ben non, c’est des paintballs” », a expliqué le témoin aux jurés.

Pas du « haut de gamme »

En « six ou sept mois », le témoin a affirmé avoir participé à la fabrication de 50 à 60 armes à feu, et autant de silencieux, ainsi que des chargeurs à grande capacité. Pour accélérer la production, Huot aurait d’ailleurs cherché une façon de fabriquer les pièces plus facilement.

« Ce n’était pas des affaires haut de gamme, il y avait parfois des réparations à faire », a-t-il expliqué.

La production a toutefois cessé abruptement lorsque des policiers auraient découvert le pot aux roses en répondant à un appel pour un système d’alarme qui s’était déclenché à l’usine.

« À la demande de Huot, une trentaine d’autres armes étaient en préparation, mais les policiers ont débarqué », a ajouté le témoin.

En poussant l’enquête, des limiers auraient réussi à retracer deux douzaines d’armes à feu aux caractéristiques similaires, à 18 endroits entre Montréal et Kingston, en Ontario. Un agent d’infiltration a également été mis à contribution, dans le but d’obtenir des armes à feu.

Le procès, présidé par la juge France Charbonneau, se poursuit mardi.