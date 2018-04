Questions d’ordre médical

Est-ce normal, alors que mes amies vivant dans un autre quartier que moi ne paient rien, qu’on me charge 10$ quand mon médecin me prescrit une prise de sang pour payer l’infirmière qui la fait? J’ai 79 ans. À 70 ans, mon médecin m’a dit que je n’avais plus besoin de faire une mammographie au deux ans, alors que deux de mes amies du même âge en subissent encore. Est-ce vrai?

Une lectrice

Il semble normal d’après mes recherches, que des frais soient réclamés par certains médecins pour une prise de sang. Le programme gouvernemental de mammographie aux deux ans s’arrête effectivement à 70 ans. Par contre, si des antécédents de cancer du sein dans une famille le commandent, le médecin doit généralement continuer à prescrire une mammographie aux deux ans.