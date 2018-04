Revenus records, mais pertes plus importantes pour Air Canada

MONTRÉAL – Malgré des revenus records, Air Canada a creusé ses pertes au premier trimestre, comparativement à la même période en 2017.

Le transporteur aérien annoncé lundi une hausse de 429 millions $ de ses revenus qui se sont établis à un sommet de 4,071 milliards $ pour les trois premiers mois de son année financière par rapport à 3,642 milliards $ l’an dernier au trimestre correspondant.

Au premier trimestre de 2018, les produits passages ont atteint le montant de 3,5 milliards $, en hausse de 11, 8 % par rapport au premier trimestre de 2017. L'accroissement des produits passages réseau est attribué à l'amplification de 11,4 % du trafic et à l'amélioration de 0,4 % du rendement unitaire.

Le coefficient d’occupation de ses sièges a grimpé de 2,1 points de pourcentage par rapport à il y a un an pour s’établir à 82,2 % au premier trimestre.

Toutefois, l’entreprise a enregistré un manque à gagner de 170 millions $ (62 cents par action) contrairement à un déficit de 13 millions $ (5 cents par action), l’an dernier pour les trois premiers mois de son exercice. Ses dépenses en carburant ont notamment augmenté de 10,1 millions $, soit une hausse de 16 %. La compagnie a aussi inscrit des pertes de change de 112 millions $ contrairement à des profits de change 70 millions $ au premier trimestre de 2017.

«Notre performance au cours de ce trimestre plus ardu confirme notre progression vers une bonne stabilité des résultats et une rentabilité durable», a indiqué Calin Rovinescu, président et chef de la direction.

«La demande demeure solide et le volume de réservations anticipées est conforme à nos attentes. Nous restons bien placés pour livrer concurrence efficacement et nous adapter à diverses variables, que ce soit au moyen du lancement de nouveaux produits et de nouvelles offres tarifaires, d'initiatives de réduction de coûts ou encore d'autres mesures à notre disposition», a-t-il ajouté.

Les flux de trésoreries ont atteint les 1,111 milliards $ au premier trimestre 2018, en hausse de 84 millions $ par rapport au premier trimestre de 2017.