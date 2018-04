Rivalité grandiose

Alexandre Fecteau a fait un énorme pari en choisissant de transposer au début des années 1980 la rivalité fictive entre Salieri et Mozart. Une décision qui aurait pu être catastrophique, mais qui, au bout du compte, ne gâche aucunement la proposition.

À l’affiche au Trident, jusqu’au 19 mai, Amadeus est, avec ses dix comédiens, quatre chanteurs et cinq musiciens, une production spectaculaire et d’envergure.

Photo courtoisie, Stéphane Bourgeois

Jacques Leblanc est impérial dans le rôle d’Antonio­­­ Salieri, compositeur italien, qui, dans cette œuvre fictive, est jaloux du jeune prodige Wolfgang Amadeus Mozart. Un rôle que le comédien, qui joue quelques airs de violon et de clavecin, habite avec énormément d’habileté.

Années 1980

Dès les premières secondes de la pièce, lorsque l’on entend des sons de téléphones intelligents qui ne proviennent pas de spectateurs négligents, et que l’on voit Salieri, vieux et en marchette, quelques points d’interrogation font leur apparition.

Le metteur en scène Alexandre Fecteau a choisi de transposer cette rivalité fictive dans les années 1980. Il y a des téléphones cellulaires, un fauteuil futuriste, un walkman et un vieux « Mac » de l’époque.

On entendra même le groupe de musiciens interpréter une version « pop modernisée » d’un air de Mozart et un ghetto blaster en cracher une adaptation métallisée.

Une décision qui fait peur et agace un peu au départ, mais qui devient tout à fait secondaire au retour de l’entracte.

Proposition costaude

Un moment où l’on plonge dans le drame d’un Mozart mis à l’écart pour avoir voulu, avec Les Noces de Figaro, bousculer la forme des opéras et pour s’être mis à dos les francs-maçons avec La Flûte enchantée. L’histoire est forte dramatiquement et les anachronismes n’agacent plus.

On insiste aussi beaucoup moins sur le côté immature et cabotin de Mozart, comme on le fait en début de spectacle.

Le texte du Britannique Peter Shaffer, inspiré d’une œuvre du dramaturge russe Alexandre Pouchkine, oppose un Antonio Salieri, qui en veut à Dieu d’avoir donné tout ce talent à un jeune compositeur exubérant et vulgaire.

Dans le rôle du compositeur allemand, Pierre-Olivier Grondin campe avec folie et flamboyance le côté cabotin du personnage et plonge ensuite avec justesse dans le côté sombre et dramatique d’un Mozart pauvre, retiré et qui vit les derniers jours de son existence.

On sent même une certaine admiration et un respect de Salieri envers son rival qu’il rêvait d’éliminer.

Photo courtoisie, Stéphane Bourgeois

Interventions musicales

La pièce, avec le jeu des comédiens, les musiques interprétées en direct, la présence de chanteurs et un décor imposant, se déploie en grandiosité. Les interventions musicales, présentées derrière un rideau translucide, sont intéressantes visuellement.

La soprano Roxanne Bédard offre un moment vocal de haut niveau avec le spectaculaire Air de la Reine de la nuit de La Flûte enchantée.

Avec un spectacle de 3 h 15, incluant un entracte, Amadeus est une proposition costaude en matière de durée. On ne s’ennuie pas, mais il y a beaucoup de mots et il y aurait certainement eu moyen, ici et là, de resserrer certains segments.