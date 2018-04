Top 10: les voitures de production les plus rapides sur le Nürburgring

De tous les circuits du monde, le Nürburgring, en Allemagne, est devenu le plus mythique, et de loin.

En fait, la portion nord du Nürburgring, la Nordschleife, est devenue si reconnue des amateurs automobiles du monde entier que les constructeurs s’en servent désormais pour prouver tout leur savoir-faire.

Au-delà de la vitesse maximale et du 0-100 km/h, on calcule la performance d’une voiture par le chrono qu’elle peut réaliser sur la portion nord du «Ring», longue d’environ 20 kilomètres et considérée par plusieurs comme la piste la plus dangereuse de la planète.

Voici les 10 voitures de production à avoir franchi le plus rapidement ce circuit qu’on appelle sans trop d’exagération le «Green Hell»:

10. Dodge Viper SRT10 ACR

En 2011, la Dodge Viper SRT10 ACR a prouvé au monde entier que les voitures américaines ne sont pas seulement bonnes pour avancer en ligne droite. Grâce à son gigantesque moteur à 10 cylindres et un aérodynamisme soigné, la bête de Dodge a franchi le Nürburgring en 7 minutes et 12,1 secondes.

9. Gumpert Apollo Sport

La marque allemande Gumpert ne vous dit probablement rien, mais son Apollo Sport fait partie du Top 10 des voitures de production les plus rapides du Nürburgring depuis près de 10 ans. Son chrono de 7 minutes et 11,5 secondes a été réalisé en 2009!

8. Mercedes-AMG GT R

Au dévoilement de la GT R, les publicitaires de Mercedes-AMG l’avaient eux-mêmes surnommée la «Beast of Green Hell». Ils n’avaient pas tort, parce que le bolide allemand a franchi le «Ring» en 7 minutes et 10,9 secondes.

7. Nissan GT-R NISMO

Seule voiture japonaise à faire partie de ce palmarès, la Nissan GT-R Nismo a établi un chrono de 7 minutes et 8,7 secondes en septembre 2013. À l’époque, elle devenait la deuxième voiture de production la plus rapide sur ce circuit.

6. Dodge Viper ACR

Après avoir réalisé tout un exploit en 2011 avec sa version SRT10 ACR, la Dodge Viper a rehaussé la barre l’année dernière avec un chrono de 7 minutes et 1,3 seconde. Une belle façon pour la Viper de se retirer dans la gloire.

5. Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce

Chez Lamborghini, l’Aventador a inscrit son nom au tableau des voitures les plus rapides du Nürburgring en 2015, après avoir complété le trajet en six minutes et 59,7secondes. Il s’agissait alors de la deuxième voiture de production seulement à franchir le Nürburgring Nordschleife sous la barre des sept minutes.

4. Porsche 918 Spyder

Avec sa motorisation hybride révolutionnaire, la Porsche 918 Spyder est devenue la première voiture de production à franchir le Nürburgring en moins de 7 minutes en 2013, avec un chrono officiel de six minutes et 57 secondes. Seulement trois modèles (dont deux autres Porsche) ont réussi à faire mieux depuis.

3. Porsche 911 GT3 RS

Toujours chez Porsche, la GT3 RS a fait sa place dans le Top 3 de ce prestigieux palmarès il y a quelques jours à peine, le 16 avril dernier. Son chrono de six minutes et 56,4 secondes prouve que Porsche détient maintenant la recette pour traverser le «Ring» en moins de sept minutes.

2. Lamborghini Huracan Performante

La version Performante de la Lamborghini Huracan fait elle aussi très bonne figure dans ce palmarès. Elle a franchi le Nürburgring en six minutes et 52 secondes en octobre 2016 et devenait alors la voiture la plus rapide à avoir franchi le circuit. Un an et demi plus tard, seul un modèle a réussi à faire mieux...

1. Porsche 911 GT2 RS

C’est elle, la voiture à avoir traversé le Nürburgring le plus rapidement! Avec son poids plume et ses 700 chevaux, la GT2 RS est la Porsche 911 la plus puissante et la plus rapide jamais construite. Elle a franchi le Nürburgring en six minutes et 47,3 secondes. Le record a été enregistré il y a un peu plus de sept mois et il tient toujours. Reste à voir pour combien de temps encore...