Un seul projet a dépassé les coûts

Parmi les 10 projets de tramway complétés ou en cours au pays, un seul a connu des dépassements de coûts et quatre se sont avérés moins chers que prévu.

Lors d'une présentation détaillée du projet de tramway-trambus de Québec faite le 26 mars dernier, le directeur général du Réseau de transport de la capitale, Alain Mercier, avait été questionné sur la possibilité que surviennent des dépassements de coûts. Il avait soutenu que l'expertise s'était beaucoup affinée au pays pour ce genre de projet.

« Il n'y a pas d'expérience de dépassement de coûts parce que c'est courant au Canada, les projets de transport en commun. On a une expertise, les coûts sont connus. »

Le Journal a donc recensé les projets de train léger sur rail, ou tramway, qui ont été réalisés au Canada dans les 10 dernières années ou qui sont en cours de construction. Nous avons contacté chacune des organisations responsables des projets.

Des millions de moins

L'affirmation de M. Mercier se vérifie, à une exception près. Le projet ION, à Waterloo, a connu des dépassements de coûts de l'ordre de 50 millions $ sur un projet initial de 818 millions $, soit une hausse de 6 %.

Mais ailleurs au pays, les projets se concrétisent à l'intérieur de l'enveloppe prévue.

Certains projets ont même coûté moins cher, comme les 2,5 km de la northwest leg du C-Train de Calgary, qui a coûté 18 millions $ de moins que prévu. Deux lignes de Vancouver, la Evergreen Line, et la Canada Line, ont vu leur facture réduite respectivement de 79 millions $, et de 5 millions $.

À Edmonton, la Metro Line, ouverte en 2015, a coûté 90 millions $ de moins qu'anticipé.

Dans la seule région de Toronto, quatre lignes de tramway sont sur les rails et une dans les cartons. Elles ne seront complétées qu'au cours des prochaines années, mais il est déjà établi que les budgets seront respectés.

« Les projets ne présenteront pas de dépassement de coûts en raison du fait qu'ils sont réalisés en partenariat public-privé. Les prix des contrats sont fixes et le secteur privé prend le risque. Alors nos projets sont généralement complétés dans les délais et à l'intérieur de l'échéancier », explique Anne Marie Aikins, porte-parole de Metrolinx, l'agence gouvernementale ontarienne, responsable du transport dans les régions de Toronto et de Hamilton.

Prix fixes

Même situation du côté d'Ottawa, où la phase 1 du projet de la Ligne de la Confédération de l'O-Train de la Ville d'Ottawa a coûté 2,13 milliards $, partagés entre les gouvernements fédéral, provincial et municipal.

« La Ville a négocié un contrat à prix fixe avec le constructeur, de sorte que nous ne prévoyons aucun dépassement de coûts », a fait savoir Steve Cripps, directeur de la construction de l’O-Train.

Les projets de tramway au Canada

Calgary

Northwest leg du C-Train

2,5 km

Budget prévu de 123,3 M$

Coût final de 105 M$

Vancouver

Canada Line

19 km

Budget prévu de 1,894 G$

Coût final de 1,889 G$

Evergreen Line

11 km

Budget prévu de 1,431 G$

Coût final de 1,352 G$

Edmonton

Metro Line

3,3 km

Budget prévu de 755 M$

Coût final de 665 M$

Waterloo

La ligne ION

19 km

Budget prévu de 818 M$

Coût final de 868 M$

Ottawa

Ligne de la Confédération

12,5 km

Budget prévu de 2,13 G$

Coût final prévu à l'intérieur de l'enveloppe. Ouverture en novembre

Toronto

Eglington Line

19 km

Budget prévu de 5,3 G$

Projet en construction

Hurontario Line

20 km

Budget prévu de 1,4 G$

Appel d'offres lancé

Finch Line

11 km

Budget prévu de 1,2 G$

En attribution du contrat de construction

Hamilton Line

14 km

Budget prévu de 1 G$

L'appel d'offres sera lancé bientôt

Sheppard East Line

13 km

Budget prévu de 1,1 G$

Projet à réaliser après la Finch Line

La moitié de la facture refilée à Waterloo

Avec une réserve pour imprévus très mince, le projet de tramway ION à Waterloo a dépassé son budget initial. La région épongera la moitié de la facture de 50 millions $.

La Ville ontarienne a complété en 2017 la phase un de son projet de transport structurant. Il comprend une ligne de tramway de 19 km qui relie Waterloo à Kitchener et une ligne de 17 km de bus rapide entre Kitchener et Cambridge. En tout, 22 arrêts jalonnent ces corridors.

Au moment du lancement du projet, on prévoyait des coûts de 818 millions $, séparés entre le fédéral, le provincial et la région. Cette dernière a un partenaire privé qui finance 130 des 253 millions $ que représente la part régionale.

Réserve minime

Alors qu'à Québec, on a prévu une réserve pour imprévus de 17 % du coût du projet, soit 500 millions $, Waterloo avait été moins prévoyante en réservant seulement 1,5 % du budget original, soit 12,4 millions $.

En cours de route, des obstacles se sont présentés. Si bien que le budget final est passé à 868 millions $, une hausse de 50 millions $, soit 6 %. La région de Waterloo assumera 25 millions $ et le gouvernement ontarien, l'autre moitié de la facture. Des discussions sont toujours en cours avec le fédéral pour une contribution supplémentaire.

La mise à jour budgétaire du projet datée de décembre dernier, à laquelle nous a référé le responsable des relations avec la communauté pour le projet ION, TJ Flynn, fait état de trois principaux facteurs ayant contribué à ces dépassements de coûts.

Bombardier

Il y a eu plusieurs imprévus durant la construction liés entre autres aux expropriations, à la décontamination, aux changements de design ou aux modifications faites en cours de route aux stations. La relocalisation des utilités publiques a aussi coûté plus cher et il y a eu du retard dans la livraison des wagons de tramway fabriqués par Bombardier.

En contrepartie, des éléments ont été complétés sous le budget prévu, notamment certains aménagements du service rapide par bus et la relocalisation et l'enfouissement d'une ligne à haute tension, ce qui a permis d'amenuiser les dépassements.