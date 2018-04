Un vaste chantier de 2,5 milliards à l’aéroport Montréal-Trudeau

Pas moins de 2,5 G$ seront investis à l’aéroport Montréal-Trudeau au cours des cinq prochaines années afin de construire une nouvelle aérogare, de refaire le débarcadère et de préparer l’arrivée du Réseau express métropolitain (REM).

Le débarcadère et la façade de l’édifice historique de l’aéroport seront entièrement refaits. Juste en dessous, on construira la gare du REM, qui doit ouvrir ses portes en 2023. Une gare avait déjà été construite, mais elle n’est pas située au bon endroit. Elle sert actuellement de stationnement.

À terme, le débarcadère sera recouvert d’une immense marquise en verre qui deviendra, selon Aéroports de Montréal (ADM), un point de repère pour la métropole.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Nouvelle aérogare

De plus, pour accroître la capacité d’accueil de Montréal-Trudeau, on érigera une nouvelle aérogare entre les deux pistes d’atterrissage. Dans un premier temps, on ajoutera ainsi une dizaine de portes d’embarquement. D’autres pourraient s’ajouter par la suite.

Enfin, le stationnement étagé situé près de l’aérogare actuelle doit être complètement réaménagé puis recouvert d’un toit vert.

Pour payer une partie des travaux, ADM a discrètement fait passer de 25 à 30 $, le 1er avril, les frais d’amélioration aéroportuaires imposés sur chaque billet d’avion au départ de Montréal.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

L’organisme émettra pour plus de 2 G$ d’obligations pour financer les travaux.

ADM promet de faire tout en son pouvoir pour que le chantier nuise le moins possible aux voyageurs.

Les travaux démarreront dès cet été avec l’ajout de voies de circulation pour les avions près des pistes.