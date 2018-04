Une convalescence plus longue que prévu pour Manon Massé

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, devra s’absenter de l’Assemblée nationale plus longtemps que prévu...

La vilaine chute en ski qu’elle a subie la semaine dernière et qui lui a causé une fracture du fémur droit la gardera à l’écart de l’Assemblée nationale au moins jusqu’au 28 mai. C’est du moins ce que la politicienne a annoncé sur Facebook, lundi.

«Après mon séjour à l’hôpital Notre-Dame, je me prépare à entrer en réadaptation physique pour retrouver ma mobilité complète. Je peux déjà vous dire que je ne serai pas de retour sur les bancs de l’Assemblée nationale avant la semaine du 28 mai. Nous évaluerons à nouveau la situation rendue là avec les professionnel-le-s de la santé qui m’accompagnent depuis le début de cette aventure», a-t-elle écrit.

Elle promet toutefois qu’elle n'hésitera pas à prendre part à la joute politique pour autant.

«Ne vous en faites pas: je ne me gênerai pas pour intervenir d’ici là! Ce n’est pas une mauvaise chute qui va me démonter et j’ai hâte de vous retrouver dans ce combat que nous menons pour reprendre le Québec», assure-t-elle.

On lui souhaite prompt rétablissement!