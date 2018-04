Les paris sont ouverts partout au Québec pour deviner quand le lac du coin va caler. Le jour où un plan d’eau est libéré de glace à 70 %, on dit que le lac a calé. Chaque région a son lac fétiche et son concours. Phénomène naturel, héritage folklorique et signe définitif du printemps, l’événement saisonnier fait le bonheur des pêcheurs fébriles à l’idée de mouiller bientôt leurs lignes.

La mienne est prête. J’attends juste la bonne nouvelle.

La coutume de deviner la date où le lac va caler au printemps est bien québécoise. Les colons français venus s’établir en Nouvelle-France étaient tous cultivateurs, bûcherons, pêcheurs ou chasseurs.

Nos ancêtres ont appris rapidement à lire les signes du temps dans la nature. Tout le monde était alors son propre météorologue.

Calage du Lac Saint-Jean

Les gens qui vivent autour du lac Saint-Jean ont hâte de voir le lac caler pour que la température grimpe un peu dans le coin. Tant que ce jour n’est pas arrivé, le temps reste plutôt frais et venteux « au Lac ». L’air passant au-dessus du lac gelé a tendance à se refroidir. Avril a été très froid. Le troisième plus grand lac du Québec est encore recouvert d’un manteau de glace. Le lac cale habituellement au début de la deuxième semaine de mai. Ce moment devrait arriver plus tard cette année. La date la plus tardive où le lac Saint-Jean a calé est le 24 mai 1931.

Plusieurs facteurs météo influencent la date où les lacs ne sont plus prisonniers des glaces. Un hiver plus chaud que la normale ou avec moins de précipitations, et le lac calera plus tôt. L’épaisseur de la glace, les redoux et les vents ont eux aussi des effets sur la date du calage.

Échos de météorologues