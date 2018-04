[VIDÉO] Le PCC fait répéter à Trudeau «Stephen Harper» en boucle pendant 10h

Avouons-le, on ne la comprend pas trop celle-là. Le parti conservateur vient d’ajouter à sa chaîne YouTube un montage de trois clips de Justin Trudeau qui prononce en boucle le nom de son prédécesseur «Stephen Harper».

Le supplice dure exactement 10 heures, 48 minutes et 33 secondes. Oui oui, nous l’avons écouté au complet (en accéléré, rassurez-vous), en espérant découvrir un message caché ou subliminal, parce que sincèrement on ne comprend pas le but.

Tout ce qu’on sait, c’est que la vidéo a bel et bien été faite par le parti conservateur et que les clips proviennent d’un discours de Justin Trudeau prononcé devant des militants libéraux à Halifax plus tôt ce mois-ci.

Bonne écoute (et merci d’écrire dans les commentaires si vous avez compris quelque chose à la vidéo).