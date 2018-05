Vous êtes à la recherche d’un nouveau fond de teint pour compléter votre trousse à maquillage et ne savez pas comment choisir parmi les centaines de produits offerts en magasin et en pharmacie? Sephora a dévoilé les 6 fonds de teint les plus vendus de leur inventaire, ce qui pourrait vous aider à trouver LE produit parfait pour vous.

Parce qu’on n’a pas toutes les ressources du monde pour essayer la panoplie de fards en vente libre, l’opinion de nos pairs peut vraiment venir peser dans la balance. Si vous vous magasinez un fond de teint, l’un de ces six produits pourrait bien vous intéresser, puisqu’ils sont les meilleurs vendeurs du site en entier.

Envie de découvrir la crème de la crème en matière de fond de teint? Voici les 6 fonds de teint les plus vendus chez Sephora.

1. Fond de teint liquide léger haute définition Naked Skin par Urban Decay

Description: «Un fond de teint liquide léger et sans huile qui offre une sensation de peau nue tout en laissant un fini mi-mat.»

Évaluation prometteuse: «J’adore la sensation de légèreté que le produit confère. Il reste aussi en place: je l’ai porté toute une journée de travail et durant la soirée au gym, sans qu'il bouge.»

49 $, sephora.com

2. Fond de teint crème couvrance totale par Cover FX

Description: «Un fond de teint et anticernes crémeux riche en antioxydants dans un simple produit, pour une couvrance totale éclatante.»

Évaluation prometteuse: «C’est l’un des premiers fonds de teint à base de crème à couvrance complète que j’ai jamais essayés qui reste crémeux et lisse toute la journée! La couvrance peut être ajustée selon ses besoins et le produit n’est pas lourd sur la peau.»

49 $, sephora.com

3. Fond de teint couvrance invisible Ultra HD de Make Up For Ever

Description: «Un fond de teint révolutionnaire et meilleur vendeur offrant une couvrance ajustable, disponible dans une gamme de 40 teintes.»

Évaluation prometteuse: «J’ai la peau mixte, de l’acné, et des pores élargis. J’ai essayé tant de fonds de teint haut de gamme et je n'en ai jamais trouvé un dont je sois tombée amoureuse. J’ai finalement essayé celui-ci et je ne peux plus m’en passer!»

52 $, sephora.com

4. BB Crème Camera Ready par Smashbox

Description: «Une crème BB teintée multitâches qui conjugue maquillage et soins pour la peau en une étape.»

Évaluation prometteuse: «Il est facile d’application et s’étend bien. Je n’ai pas l’impression d’avoir un produit sur le visage. J’ai une peau grasse et ce fond de teint lui convient parfaitement, malgré que j’ai parfois un peu de brillance lors de journées plus intenses. Depuis que j’utilise ce produit, ma peau n’a jamais été aussi belle!»

50 $, sephora.com

5. Crème soyeuse hydratante - fond de teint par Laura Mercier

Description: «Un fond de teint hydratant longue durée (jusqu’à 12 heures) qui laisse une sensation confortable sur la peau.»

Évaluation prometteuse: «C’est le meilleur fond de teint que j’ai utilisé. La teinte se marie parfaitement avec les tons olives de ma peau et peut être appliquée légèrement ou avec plus de couvrance. En plus, il tient toute la journée sans que j’aie besoin d’appliquer une base de maquillage. Je vais certainement le racheter!»

58 $, sephora.com

6. Fond de teint Lock-It de Kat Von D

Description: «Un fond de teint liquide ultra performant offrant une couvrance totale modelable et 24 heures de tenue, disponible dans 30 teintes»

Évaluation prometteuse: «J’ai une peau mixte/grasse surtout sur la zone T. Ce fond de teint a définitivement une couvrance élevée, ce que j’adore. Après l'application, ma peau est sans défaut et paraît bien en photos. Je peux le porter de 8 h à 22 h sans avoir à retoucher mon maquillage. J’adore!»

42 $, sephora.com

