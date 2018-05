Ces chaussures feront capoter les filles qui détestent les talons hauts

Bonne nouvelle pour celles qui détestent les talons: il est désormais possible de gagner quelques centimètres sans risquer l'amputation, grâce aux souliers plateformes ultra-tendance en ce moment.

Les souliers plats à plateforme, mieux connus sous le nom de flatforms, sont un mariage parfait entre le confort des chaussures plates et le look sexy que procurent les talons hauts.

Aussi faciles à enfiler que des baskets, elles allongent les jambes autant que les talons hauts. Un avantage grandement convoité par bon nombre de fashionistas de petite taille.

Les flatforms noires en cuir sont parfaites pour les occasions plus chics, alors que les blanches conviennent à un style sportif. Pour les plus audacieuses, l’effet métallique est à considérer si on veut faire tourner les têtes.

La semelle épaisse et étagée laisse place à l’originalité. Il est possible d'opter pour une semelle funky colorée ou pour un modèle plus neutre, selon l’occasion.

Plusieurs stars comme Kourtney Kardashian, Jessica Alba et Kendall Jenner ont opté pour les chaussures de la designer Stella McCartney.

Petit bémol: bien qu’elles soient ultra-jolies, elles se détaillent entre 330 $ et 750 $. C'est un pensez-y-bien!

Il est tout de même possible d’adopter la tendance à prix mini.

Voici donc quelques options magasinage qui vous éviteront de déclarer faillite.

65 $ à Aldoshoes.ca

168 $ à Lintervalleshoes.com

60 $ à Callitspring.com

