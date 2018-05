ROCH, Gaétane Tessier



À l'Hôpital Régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 23 avril 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Gaétane Tessier, épouse de monsieur Emile Roch, fille de feu monsieur Achille Tessier et de feu madame Marie-Anne Lachance. Elle demeurait à Saint-Casimir. La famille recevra les condoléances aule jeudi 3 mai 2018, de 19 h à 21 h, vendredi à partir de 9 h.et de là, au cimetière paroissial. Madame Tessier laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Claude, Louise (Marianne Frenette), Claire (Christian Grenon), Maryse (Josianne Dufour); ses petits-enfants: Andréanne (Manuel Lachance), Edouard; ses frères et ses belles-soeurs: Vital (Louisette Genest), Michel (Céline Leclerc); Yvette Roch ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que des soins palliatifs de l'Hôpital Régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Casimir, 110, Place de l'Église, Saint-Casimir, G0A 3L0