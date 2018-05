Affairistes et politiciens à l’attaque de l’école publique

L’initiative privée préférée à l’initiative collective

Fondé seulement sur des mythes et beaucoup de mensonges, les affairistes, leurs fidèles politiciens, leurs universitaires attachés et leurs chroniqueurs annexés prétendent faussement que le privé est nettement supérieur au collectif, même pour atteindre le mieux-être général de tous. Ben oui, la privatisation d’Air Canada, du CN, de Canadair (Bombardier) et de Pétro-Canada a été bonne pour qui, je vous le demande? De monopoles publics, on est passé à des monopoles privés qui déterminent eux-mêmes c’est quoi le juste prix que vous aurez à payer.

Et la privatisation en douce d’Hydro-Québec par le biais de l’éolien et de nombreux barrages (comme ceux de Rio Tinto) est bénéfique pour qui, je vous le demande? Qui paie pour les gros prix facturés à Hydro-Québec pour l’électricité produite par les éoliennes et les barrages privés? Hein, dites-le-moi? Et la préférence du privé au détriment des commis d’État dans le cas des firmes de génie et de construction, ça nous coûte combien de plus afin d’aider des amis du parti et de favoriser le financement politique? La « libéralisation » des marchés qu’ils disent? C’est qui au juste les « marchés »?

Moins de services publics et d’instruments collectifs rime avec modernité

C’est drôle, nos gouvernements mettent sur pied des commissions et des comités pour étudier, au nom de ce qu’ils appellent la « modernité », les tenants et les aboutissants du privé en santé et en éducation; de la privatisation d’instruments collectifs comme Hydro-Québec et la Société des alcools du Québec (SAQ); de baisser les impôts sur le revenu pour les remplacer par des taxes à la consommation et la tarification des services publics, etc. Toutes des parodies pour arriver à la conclusion préétablie qu’il faille plus de privé et moins de biens et de services collectifs.

C’est drôle, les gouvernements ne mettent jamais en place des commissions ou des comités sur comment faire pour s’affranchir de la dictature des pétrolières, des banques, des pharmaceutiques, d’Air Canada, du CN-CP, etc. qui nous arnaquent continuellement. Ben non, ce n’est pas leur idéologie de penser à créer Pétro-Québec, Pharma-Québec, la Banque du Québec, de nationaliser l’éolien, d’abolir les subventions publiques aux écoles et aux garderies privées. On assiste à une « réingénierie » de l’État à sens unique qui nous est imposée par les maîtres du monde qui ont comme exécutants les élus.

Et le ratatinement de l’école publique continue

Une autre initiative d’affairistes pour diminuer la portée de l’école publique est venue récemment du promoteur privé du gros projet domiciliaire Angus dans Rosemont, monsieur Christian Yaccarini. Une idée propre à l’enrichir davantage en vendant plus et plus cher ses maisons dans ce nouveau quartier résidentiel.

Attachez bien votre capine, car le monsieur a accouché d’un projet vraiment rassembleur et visionnaire : il veut doter « son » quartier résidentiel d’Angus d’écoles primaires et secondaires qui fonctionneraient indépendamment des autres écoles publiques avec leur propre charte, avec leur propre conseil d’administration qui aurait droit de regard sur le contenu pédagogique et qui embaucherait lui-même ses propres professeurs à ses propres conditions et ses gestionnaires et qui auraient leur propre compte de banque. Pour ce faire, ce créateur de richesse demande simplement de rouvrir, pour que sa patente puisse voir le jour, la Loi sur l’instruction publique. Rien que ça! Et bien évidemment, son école « autonome » serait entièrement financée par le gouvernement et par des fonds publics. Au lieu de rejeter sur le champ cette folie, le PLQ a dit qu’il allait étudier cette proposition pathétique et qu’il était toujours ouvert à de nouvelles idées. Toujours ouvert à de nouvelles idées pour affaiblir notre solidarité qui s’exprime par le biais de nos services publics, s’entend. Ça, c’est bien le PLQ, comme le sera la CAQ. « Technopôle Angus. Un projet d’école fait polémique. Christian Yaccarini rêve d’une école gérée à l’extérieur du cadre actuel, mais publique et financée par l’État » (Le Devoir, 19 avril 2018). Le regretté Michel Chartrand appelait ça, à juste titre, des « faiseux ».

Un ex-député péquiste et ex-universitaire comme consultant du promoteur

C’est toujours le même « pattern ». Afin de « brainwasher » les gens, les arrivistes embauchent toujours à gros prix des universitaires affranchis afin de donner à leur projet un certain vernis scientifique et une fausse apparence de neutralité. Dans le cas qui nous intéresse, monsieur Yaccarini a embauché comme consultant l’ex-député péquiste et ex-universitaire à l’UQAM, le psychologue Camil Bouchard afin de se donner une belle apparence : « Éducation. Technopôle Angus : Camil Bouchard défend le modèle d’école proposé » (Le Devoir, 20 avril 2018). Dire que j’aimais bien Camil Bouchard avant. Hélas, voilà un autre universitaire supposément progressiste qui s’associe à des entrepreneurs privés afin de diminuer nos services publics au profit du privé et d’opportunistes. Vraiment affligeant. Au lieu de s’amender, Camil Bouchard a défendu bec et ongle sa créature d’école « innovante » et « moderne » qui s’apparente à une école privée, mais financée à 100 % par des fonds publics. Et dire que Camil Bouchard est revenu donner un coup de main au Parti québécois à titre de conseiller en matière d’éducation. Ayoye! Le PQ, plus il change, plus il reste pareil.

Les idées de l’Institut du Québec

L’Institut du Québec loge aux Hautes études commerciales de Montréal (HEC) et est financé en bonne partie par l’organisme patronal du Conference Board qui lui est subventionné par des grosses compagnies. Vous voyez le portrait en termes du type d’études et de recherches émanant de cet institut « universitaire » privé et qui est dirigé par Raymond Bachand, l’ex-ministre des Finances du PLQ devenu lobbyiste, entre autres pour Bombardier, et administrateur à la Banque Nationale du Canada. D’après vous, cet institut va accoucher d’études favorisant plus ou moins de services publics? Pour plus de privatisation ou le contraire?

Peu importe, les chercheurs du dit institut ont pondu en 2017 une profonde étude de recherche afin de nous faire cadeau de : « Des idées pour améliorer l’école québécoise ». D’après vous, vont-ils suggérer de couper les centaines de millions de dollars versés chaque année par le gouvernement du Québec aux écoles privées afin d’améliorer l’école publique québécoise? À remarquer que toutes ces études qui font la promotion de plus de privés et moins de publics reçoivent une large couverture médiatique, mais pas celles qui suggèrent le contraire. Étrange, non!

Des pseudo-vedettes à la rescousse

Ah ben vraiment génial l’initiative du PLQ d’engager, à coups de millions, des vedettes, même s’ils ne connaissent rien à la pédagogie, afin de penser à rien de moins que « l’école du futur ». Il s’agit du chef cuisinier Ricardo Larrivée, de l’athlète Pierre Lavoie et de l’architecte Pierre Thibault : « Éducation. Le projet Lab-École sera testé dans cinq ou six écoles d’ici 2021 » (Le Devoir, 8 novembre 2017). Aie, c’est vraiment rire du monde en pleine face que d’embaucher des profanes de l’éducation pour concevoir l’école publique du futur.

Et pendant ce temps

Eh oui, on veut dissimuler la réalité tout en feignant vouloir améliorer l’école publique. Et pendant que nos « sauveurs » cogitent, le Conseil supérieur de l’éducation nous signale que : « Les écoles québécoises sont les plus inégalitaires du pays » (La Presse, 2 novembre 2016). Et aussi qu’au Québec : « Une école sur deux est en mauvais état » (Le Devoir 24 mars 2018). N’êtes vous pas tannés de faire rire?