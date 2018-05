Alex Ovechkin propulse les Capitals en avant sur les Penguins

Alex Ovechkin a marqué avec un peu plus d’une minute à écouler et les Capitals ont défait les Penguins 4-3, mardi à Pittsburgh, prenant ainsi les devants 2-1 dans la série de deuxième ronde entre les deux clubs.

Le capitaine des Capitals a frappé au vol son propre retour pour inscrire le filet de la victoire.

John Carlson avait ouvert la marque pour les visiteurs en tout début de deuxième période. Son tir sur réception, pendant qu’Evgeni Malkin était au cachot, a déjoué Matt Murray.

Chandler Stephenson et Matt Niskanen ont aussi touché la cible pour les «Caps».

Du côté des Penguins, Jake Guentzel a récolté son huitième des séries au deuxième vingt en faisant dévier le tir de Justin Schultz derrière Braden Holtby. En fin d’engagement, il a préparé le filet de Sidney Crosby, qui compte lui aussi, tout comme Ovechkin, huit réussites.

Guentzel a ainsi dépassé David Pastrnak, des Bruins de Boston, au premier rang des pointeurs depuis le début des éliminatoires avec 19 points. Les deux joueurs ont disputé le même nombre de matchs.

Malkin, qui effectuait un retour au jeu après avoir raté les deux premiers matchs de la série à cause d’une blessure au bas du corps, a été à l’origine du deuxième but des siens. Il a foncé au filet et Patric Hornqvist a envoyé le retour dans le filet.

Holtby a repoussé 19 rondelles dans la victoire tandis que Murray a failli quatre fois sur 22 lancers.

Encore Tom Wilson

Pour un deuxième match de suite, l’attaquant des Capitals Tom Wilson a donné une mise en échec qui aurait pu être dangereuse. En deuxième période, il a durement frappé Zach Aston-Reese à l’épaule et à la tête. Le joueur des Penguins a semblé ébranlé. Quand il s’est relevé, il a lancé son gant en direction de Wilson, qui était retourné au banc des siens.

Dimanche, il avait frappé Brian Dumoulin à la tête. Le cas du défenseur était incertain, mais il est tout de même revenu au jeu mardi.

Wilson, qui a été suspendu deux fois pendant le calendrier préparatoire, n’a pas été puni pour aucun de ces deux gestes.

Depuis que Crosby et Ovechkin ont fait leur entrée dans la Ligue nationale de hockey, les Capitals n’ont jamais éliminé les Penguins en séries en trois tentatives. Le match numéro quatre aura lieu jeudi à Pittsburgh.