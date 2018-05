Ashley Graham refuse que ses photos soient retouchées dans cette campagne vraiment inspirante

La mannequin Ashley Graham poursuit son combat contre le manque de diversité corporelle dans l’industrie de la mode en n’utilisant que des photos de paparazzis non retouchées pour une campagne de maillots de bain.

Cette campagne, nommée Power of the Paparazzi (le pouvoir des paparazzis), n’est pas une ode au métier, mais plutôt à la beauté d’un corps tel qu’il est, sans retouche.

«Quand on a débuté cette campagne à Miami, les paparazzis ont commencé à nous suivre et à prendre des photos», a confié la modèle au magazine In Style.

«En regardant ces photos, une idée m'est venue: pourquoi ne pas les utiliser comme photos officielles de la campagne? Ces images brutes rappellent aux femmes qu’elles sont belles à leur façon et qu’elles ont déjà un corps parfait!»

Celle qui nous a laissés sans voix avec ses récentes photos pour le Sports Illustrated récidive dans ces clichés où elle se dévoile sans complexe son corps et ses formes voluptueuses.

À lire également : Ashley Graham dénonce une personne qui se moque des mannequins taille plus

La collaboration entre la mannequin et la compagnie Swimsuits For All est disponible depuis le 1er mai juste ICI.

La collection comprend neuf types de maillots, inspirés du style art-déco des années 20. Ils se détaillent entre 100$ et 120$ et les tailles vont de 4 à 22.

