[AUDIO] Après avoir menti, la candidate caquiste Caroline Proulx se fait pardonner avec de la pizza

Après avoir menti au recherchiste de l’émission Duhaime-Ségal au FM93, la candidate caquiste dans Berthier, Caroline Proulx, est débarquée en studio avec une pizza pour se faire pardonner.

En mars dernier, l’animateur Éric Duhaime s'était insurgé de voir l’annonce voulant que son ex-collègue se lancerait en politique alors qu’elle avait prétendu le contraire au recherchiste de son émission plus tôt en journée.

L’animateur avait alors laissé tomber quelques jurons et ne s’était pas gêné pour la traiter de «menteuse».

Au lendemain de l’annonce officielle de sa candidature dans Berthier, Caroline Proulx s’est rendue dans les studios du FM93, pour accorder une entrevue à son ancien comparse Éric Duhaime et sa coanimatrice Myriam Ségal... en apportant une pizza!

«Dans une autre vie, moi j’étais une célibataire endurcie [...] et on a passé beaucoup beaucoup de soirées ensemble et publiquement, je tiens à dire que j’ai passé du mauzus de bon temps avec toi, parce que Éric, comme j’étais seule, il s’occupait de moi. On a développé vraiment une belle amitié tous les deux et on allait manger une pizza dans le coin chez nous et on en a mangé de la pizza ensemble et je pense que rétablir les ponts entre toi et moi, ça passe par la pizza», a-t-elle dit d’entrée de jeu.

Questionnée à savoir pourquoi elle avait menti, Caroline Proulx affirme qu’il s’agit d’une «erreur de parcours».

«Je suis encore une junior dans le métier et j’ai encore beaucoup à apprendre et j’ai été prise de cour et s’il y a quelqu’un autour de la table ici Éric qui est en mesure de comprendre des stratégies d’annonce de nomination, je pense que c’est davantage toi», assure-t-elle.

Cette dernière plaide aussi qu’elle ne «voulait pas non plus tirer le tapis sous les pieds de la Coalition» et qu’elle doit suivre la «stratégie» mise de l’avant par le parti.

À la question, pourquoi t’es-tu lancée en politique, l’ex-animatrice Caroline Proulx rétorque qu’il s’agit «un peu de (la) faute» d’Éric Duhaime.

«Je ne suis pas coupable de ça, excuse-moi!», a lancé l’animateur en riant.

«À être avec toi, et Mario (Dumont), vous m’avez invitée à réfléchir différemment et j’ai aimé ça avoir cette autre nourriture-là et puis, petit train va loin, la réflexion a grandi. Ça fait une grosse année et demie que j’y pense très sérieusement», a dit celle qui provient d’une famille aux convictions politiques souverainistes.

En se lançant en politique, Caroline Proulx croit être allée «au bout du rêve» qu’elle caressait comme commentatrice.

«J’ai fait le travail que j’avais à faire comme commentatrice. Je l’ai fait. [...] J’ai défendu les intérêts de ceux qu’on peut qualifier dans la marge et aujourd’hui je décide de représenter les gens de ma circonscription à Berthier et je troque mon micro pour un siège à l’Assemblée nationale», indique-t-elle.

Elle a au passage écorché un autre ex-membre de la communauté médiatique qui a fait le saut en politique, Vincent Marissal, prétendant que ce dernier n’a peut-être pas décidé de se porter candidat «pour les bonnes raisons».

«Je ne ferai pas un Vincent Marissal de moi-même, a-t-elle dit avant d’ajouter Moi j’y vais pour des convictions profondes. C’est tout!»

«Moi je veux savoir si tu te définis comme une fille de droite ou de gauche?» a ensuite demandé l’animateur.

«Pourquoi ce débat-là au Québec? [...] Je pense qu’il faut remercier monsieur Couillard à cet égard-là qui ramène un débat qui, tu sais davantage et mieux que quiconque Éric Duhaime, ce qu’est la droite et tu sais qu’au Québec, la droite à laquelle on a tenté de faire référence monsieur Couillard n’existe pas. Le centre droit, c’est acceptable, alors la Coalition, c’est centre droit pis moi je suis bien là-dedans. Je suis allée dans la sociale démocratie, been there done that, got the t-shirt comme dirait l’autre!», a-t-elle aussi clarifié.

En se lançant avec la CAQ, la nouvelle politicienne croit qu’elle fera le saut avec un parti qui sera «premier de classe».

«Moi, être premier de classe ça fait mon affaire. J’aime ça, croire penser, travailler avec les gens de mon comté pour que le Québec soit premier de classe. Je n’ai plus envie d’être regardée par le reste du Canada comme étant le petit requin qui vient tirer sur le bas du pantalon», assure-t-elle.

Un autre cadeau!

«Caroline, tu m’as offert un cadeau en arrivant. Tu m’as offert une pizza, moi aussi j’ai un cadeau pour toi...[...] On châtie bien ceux qu’on aime alors on t’a préparé une belle petite chanson», a annoncé l’animateur.

Voici les paroles:

Proulx, Proulx, Proulx, vous saurez tout sur madame Proulx

Quand Mathieu Boulay l’a contactée oh gué oh gué

Elle aurait dû dire la vérité oh gué oh gué

Elle a préféré mentir, nous faire croire qu’elle allait partir en exil en Italie

Dites donc, quel beau gâchis

Comme début de carrière politique, avouez que c’est plutôt pathétique

Et c’est là qu’Éric il s’est fâché oh gué oh gué

Que Myriam elle a dû le calmer oh gué oh gué

Tout ça parce que Caroline voulait donner le scoop à Martine

qui en fait, comme par hasard, se trouve être sa bonne copine

Et maintenant que va-t-il lui arriver

Va-t-elle se faire élire dans le comté de Berthier

Proulx, Proulx, Proulx, vous savez tout sur madame Proulx

Le vrai, le faux, le laid, le beau, les grosses menteries, les petits amis, la maladresse qui la stress, le faux départ sera-t-il trop tard

Proulx, Proulx, Proulx, on vous souhaite bonne chance, madame Proulx