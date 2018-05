GRÉGOIRE, Éric " Greg "



À son domicile, le 23 avril 2018, à l'âge de 37 ans, est décédé monsieur Éric Grégoire, conjoint de Jade Collin. Né à Québec, le 27 novembre 1980, il était le fils de dame Linda Lazure et de feu monsieur Gaétan Grégoire. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle jeudi 3 mai 2018 de 17 h à 20 h. Selon les volontés de la famille, il n'y aura pas de cérémonie. Outre sa mère Linda et sa conjointe Jade, Éric laisse dans le deuil ses enfants: Emy, William, Méliane; les enfants de sa conjointe: Mio et Tibo; sa sœur Sabrina Lazure; son frère Dany Lazure-Godbout (Claire-France Bouffard); sa nièce Akeela Lazure; ses oncles: Denis et Pierre Lazure ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Le Rucher, Site : www.centrelerucher.com, Tél. : 418-872-0110. Les funérailles sont sous la direction de