ALLAIRE, Thérèse Bilodeau



Entourée d'amour et de tendresse, au C H U, pavillon C H U L, le 25 avril 2018, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Bilodeau, épouse adorée de feu monsieur Rosaire Allaire, fille de feu dame Laura Gobeil et de feu monsieur Marc Bilodeau. Elle demeurait à Québec.Chacun et chacune est convié à venir saluer Thérèse une dernière fois, en présence du corps, aule mardi 1 mai 2018, de 11h à 13h30.Suivra l'inhumation au cimetière Ste-Brigitte de Laval. Elle laisse dans la peine son fils: Pierre Allaire (Johanne Poirier). Elle était la grand-maman de Patrick Allaire (Chantal Bernier) et de Sylvie Allaire (Sabin Basque). Fière de son arrière-petit-fils Maleck Vachon Allaire. Son frère Jean-Paul (Madeline Moran), ses belles-sœurs: Carmel Gagné, Marguerite Beauregard et Yolande Allaire, ainsi que son beau-frère Aurélien Gravel. Nous la laissons partir, dans l'espérance qu'elle est allée rejoindre son époux et ses frères et sœurs ainsi que leur conjoint respectif: Lydia (Antoine Fortin), Liliane (Jimmy Clancy), Arsène (Rita Caron), Jules (Thérèse Napert), Gertrude (Conrard Pelletier), Rosario (Éloise Poulin), Henri-Louis, Robert, Raymond, Raymonde et Gaston. Sans oublier les membres de sa belle- famille Allaire, neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Une fin de vie nous permet souvent d'apprécier le dévouement de tous et chacun et la famille aimerait tout particulièrement remercier le docteur Benoît Dubuc des soins palliatifs pour sa compétence, sa disponibilité et son humanité, le personnel du département cardiologie du CHUL, pour les bons soins prodigués avec respect et professionnalisme, ainsi que les employé(e)s de la Résidence Louis XIV pour leur dévouement et l'amour témoigné à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix. Des formulaires seront disponibles sur place.