GODBOUT, Michel



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 23 avril 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Michel Godbout, époux de madame Claire Landry, fils de feu madame Simone Chabot et de feu monsieur Pierre Godbout. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 4 mai 2018, de 9h à 10h45.). Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses filles: Chantale, Nancy (André Martin); ses petits-enfants: Romy et Edgar; son frère et ses soeurs: feu Thérèse (feu Rosaire Gobeil), feu André (Michèle Lemieux), Huguette (feu Charles Tremblay), Louise (Gilles Massé); ses belles-soeurs Landry: Rita, Irène (feu Marcel Bilodeau); ses neveux et nièces, ses ami(e)s dont son grand ami Jacques Marceau. La famille remercie tout le personnel de l'hôpital de l'Enfant- Jésus (médecine interne et soins palliatifs) pour les excellents soins et leur immense bonté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, avenue du Président-Kennedy, bureau # 402, Montréal, Qc, téléphone : 1-866-343-2262,courriel : info@src-crs.caSite web : www.societederecherchesurlecancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.