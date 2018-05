Beaucoup trop de buts accordés

Même si le Atlanta United est en seulement à sa deuxième année d’existence, il s’est déjà établi comme une des meilleures équipes de la Major League Soccer, particulièrement du côté offensif grâce à de jeunes joueurs explosifs.

Samedi, il va sans dire que l’Impact était conscient du défi qui l’attendait. En plus du talent de l’adversaire, il devait se battre contre une des meilleures foules du circuit. En fait, il est difficile pour n’importe quelle équipe de prendre des points au Mercedes-Benz Stadium.

Malheureusement, la réputation du XI montréalais n’est pas des plus enviables par les temps qui courent. L’équipe encaisse beaucoup de buts et les adversaires abordent le match avec beaucoup de confiance. Parfois, on a même l’impression qu’ils voient le but deux fois plus grand qu’il ne l’est vraiment.

Le week-end dernier donc, je comprends que Rémi Garde ait élaboré un plan de match plus défensif. Une stratégie pour voler des points à l’étranger. Au final, ce plan a plus ou moins été bien exécuté au cours des trois quarts du match.

C’est en fin de rencontre que le château de cartes s’est écroulé.

Y voir du bon

Peu importe le résultat, tous les entraîneurs du monde vont tenter de retenir du positif d’une rencontre, quel que soit le résultat.

En ce sens, Garde a souligné après la défaite de 4 à 1 à Atlanta que l’Impact avait accordé la majorité de ses buts lors de phases de jeu arrêtées. Comme si celles-ci ne comptaient pas vraiment.

Malheureusement, je ne vois rien de positif à tout ça. Parce que si Garde scrute l’histoire récente du Bleu-blanc-noir, il conviendrait que cette équipe a toujours eu de la difficulté dans ce genre de situation.

Et je pourrais aussi ajouter que pour arriver à ces situations de vulnérabilité, ce sont ses propres joueurs qui ont commis des fautes tout près de la surface de réparation.

Comme ce tir de pénalité donné aux hommes en rouge ; pourquoi diable Chris Duvall avait-il la main à cette hauteur ?

Vous trouvez du positif là-dedans ?

Malgré tout, je suis aussi certain que les entraîneurs du club montréalais sont encore plus frustrés que nous par ce genre de résultat. De plus, la pression monte de plus en plus parce que la saison n’est pas bien commencée.

Le même problème

En ce moment, plein de questions s’entremêlent chez les partisans. Oui, même Garde savait dès la fin de la dernière saison que l’équipe devait s’améliorer défensivement. Il a d’ailleurs recruté quelques joueurs en ce sens, mais le problème semble plus grand.

Pour l’amateur, il est normal de constamment ressasser ces questions. Est-ce que les joueurs ont assez d’habiletés pour mieux défendre ? La tactique et l’organisation sont-elles adaptées aux profils des joueurs ?

D’un point de vue offensif, le but de Saphir Taïder a fait du bien. L’Impact a besoin d’un meilleur apport offensif de ses joueurs au milieu. Sans perdre leur conscience défensive, il a besoin que l’Algérien et Alejandro Silva participent à l’effort de guerre avec des buts.

À ce stade-ci, j’espère que l’Impact n’est pas en train de creuser sa propre tombe. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer, mais il ne faut pas perdre de vue les rivaux si on veut avoir une chance d’accéder aux séries éliminatoires.