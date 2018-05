Blake Lively a supprimé toutes ses photos Instagram et ne suit plus son mari Ryan Reynolds

Qu'est-ce qui se passe avec Blake Lively? Plusieurs se posent cette question après que l’actrice ait supprimé toutes les photos de son compte Instagram et qu’elle ait cessé de suivre son mari, Ryan Reynolds, sur le réseau social.

Celle qui a plus de 20 millions d’abonnés sur Insta ne suit plus que 28 personnes qui portent toutes le nom d’Emily Nelson.

Capture d'écran

On se rend compte que la femme de 30 ans a aussi indiqué dans sa bio «What happened to Emily?» (Qu'est-ce qui est arrivé à Emily?). On tient quelque chose ici!

Capture d'écran

Il s’avère que Blake Lively est en pleine promo pour son dernier film, le film de suspense A Simple Favor, dans lequel elle partage la vedette avec les comédiennes Linda Cardellini et Anna Kendrick.

Le long-métrage est une adaptation du livre du même nom écrit par Darcey Bell et raconte l’histoire d’une maman vlogueuse qui se donne pour mission de résoudre le mystère entourant la disparition de sa meilleure amie, Emily, (jouée par Blake Lively).

Si on n’en sait pas encore plus sur la disparition d’Emily, on sait toutefois que Blake n’est pas en froid avec son mari. Fi-ou!

Photo AFP

La sortie en salle du film A Simple Favor est prévue pour le 14 septembre 2018.