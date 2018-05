Bonnardel accuse le gouvernement Couillard d’avoir fait «une job de bras à la CAQ»

Le député caquiste François Bonnardel accuse le gouvernement Couillard d’avoir «instrumentalisé» des fonctionnaires pour chiffrer des engagements de la Coalition avenir Québec, ce que nie le ministère des Finances.

«On a instrumentalisé, politisé les fonctionnaires du ministère des Finances pour faire une job de bras à la CAQ», a déploré le leader parlementaire, après que TVA Nouvelles ait révélé, lundi, que les promesses faites jusqu’à maintenant par le parti François Legault pourraient coûter jusqu’à 4 G$, selon les libéraux.

M. Bonnardel craint que des fonctionnaires aient été utilisés pour effectuer des calculs qui ont, au final, été utilisés de façon partisane par le gouvernement Couillard.

Le cabinet du ministre des Finances a notamment chiffré à 720 M$, la mise en place de la maternelle quatre ans pour tous, alors que la CAQ évalue cette mesure à 292 M$.

Lors d’une mêlée de presse, mardi après-midi, M. Bonnardel a une fois de plus remis en doute la crédibilité des chiffres fournis par le ministère des Finances.

«Des employés, des fonctionnaires du ministère des Finances, on nous a confirmé qu’eux, ont travaillé sur les engagements que nous aurions supposément déjà quantifiés», a dénoncé le député de Granby, une affirmation presque aussitôt niée par le cabinet du ministre Leitao.

Le ministère des Finances nie

«Les allégations de la CAQ sont infondées et traduisent le malaise face à la réalité à laquelle ils sont confrontés. Plutôt que de s’insurger, la CAQ devrait faire preuve de davantage de transparence en commençant par clarifier et chiffrer leurs engagements», a rétorqué l’attachée de presse du ministre Leitao, Audrey Cloutier.

«Suite à la multiplication des promesses électorales faites par la CAQ, le ministre a exprimé sa préoccupation quant au respect du cadre financier et de l’équilibre budgétaire qu'il a rétabli et a souhaité que les cabinets politiques, et les cabinets uniquement, estiment le coût de ces propositions, ce qui a été fait», a-t-elle expliqué.

Lors de l’étude des crédits budgétaires, le sous-ministre aux Finances, Luc Monty, a assuré que ses fonctionnaires n’ont reçu aucune commande à ce sujet.

Malgré les pressions effectuées par les libéraux de Philippe Couillard, il faudra vraisemblablement attendre à l’approche de la campagne électorale avant d’en savoir davantage sur le coût des engagements de la CAQ.

«On déposera un cadre financier rigoureux, respecté et équilibré, quand ce sera le temps», a dit M. Bonnardel. Quand? «Cet été», a-t-il précisé.