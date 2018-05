Bordeaux fête le vin: Labeaume promet des changements pour attirer plus de visiteurs en 2019

Malgré un achalandage décevant et de faibles retombées en 2017, l’événement Bordeaux fête le vin sera de retour à Québec en 2019, confirme le maire Régis Labeaume qui promet toutefois des «changements» pour attirer plus de visiteurs.

L’événement est «important pour notre ville», a-t-il plaidé en marge d’un point de presse mardi, reprochant aux scribes qui posaient des questions trop insistantes à son goût de vouloir «tuer l’événement».

Radio-Canada a dévoilé quelques heures plus tôt un bilan chiffré, obtenu via l’accès à l’information, révélant la participation de seulement 10 418 visiteurs uniques en 2017 à Espace 400e. Cela représente une baisse d’achalandage de 53 % par rapport à 2015. Sur quatre jours, les retombées économiques sont évaluées à seulement 186 000 $. «On a eu la pire température qu’on ne pouvait pas avoir» l’an dernier, a relativisé le maire.

L’étude d’achalandage obtenue par la société d’État nous apprend aussi que le chiffre d’«au moins 50 000 personnes» avancé par le maire en 2015 était nettement exagéré puisque Bordeaux fête le vin n’a reçu, au final, que 22 000 visiteurs (26 000 si on compte ceux qui s’y sont présentés plus d’une fois).

«Moi, j’ai dit ce qu’ils m’ont dit», s’est-il défendu, expliquant avoir simplement relayé l’information fournie par les organisateurs à l’époque. «Mais ça, c’est propre aux organisations dans l’évènementiel. Je ne sais pas pourquoi mais c’est toujours un peu surévalué (...) Tu ne peux pas donner un chiffre plus bas (que l’année d’avant) parce que t’as l’air d’avoir raté ton coup. Le problème, c’est que c’est un cercle vicieux.»

Une subvention de 290 000 $ controversée

La Ville de Québec a subventionné l’événement à hauteur de 290 000 $ en 2017. Questionné à ce sujet, le maire estime que l'aide financière est justifiée et il ne remet pas en question la participation financière de la Ville pour la prochaine édition, contrairement au chef de l’opposition Jean-François Gosselin.

«Est-ce le rôle d’une Ville de financer de tels événements ? Non. Le rôle d’une Ville est plutôt d’accompagner et de soutenir les projets locaux. L’argent des contribuables doit être investi dans des projets rassembleurs qui auront des bénéfices tangibles pour notre communauté», a critiqué le chef de Québec 21.

«Bordeaux fête le vin, ça va très bien sauf qu’il va y avoir des changements dans la prochaine édition pour différentes raisons», a insisté le maire Labeaume en point de presse. «L’événement est populaire mais je pense qu’on peut faire beaucoup plus de commercialisation, de marketing puis de communication là-dessus, ça me semble assez déficient. On est capables d’aller chercher beaucoup plus de monde pour cet événement-là».