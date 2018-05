Brainstorm pour trouver un nom de parti aux ex-bloquistes

Les sept députés démissionnaires du Bloc québécois ont annoncé mardi la création d’un nouveau parti politique, mais dans leur hâte, ils n’ont pas encore trouvé de nom ni de logo. Sensibles à leur cause mais surtout envers la démocratie, les artisans du Sac de chips ont décidé de mettre l’épaule à la roue et leur faire des suggestions.

Pour l’instant, leur formation politique s’appelle le Groupe parlementaire québécois.

Oui, c’est super plate et terne.

Après un brainstorm moins long que celui qui a accouché du nom de l’émission Cheval-serpent, nous sommes arrivés avec une liste funky, susceptible d’intéresser la jeunesse, yo.

Mais on a quand même besoin de votre aide pour leur soumettre les meilleures idées. Merci de bien vouloir voter pour votre nom préféré. On est certain que le groupe des sept ex-bloquistes et l’ensemble du milieu politique vous remerciera.

Sondage Le Sept Carré Mart-in, Mart-out Énergie Souverainiste pour une Totale Indépendance (ESTI) Un Autre Parti Souverainiste (UAPS) Parti de l'Indépendance Provinciale Imminente (PIPI) Le Bloc du Bloc New Députés on the Bloc No Deputé on the Bloc Force et Démocratie 2 Les néo-patriotes Anything but Martine (ABM) Le Mouvement Option Équipe Action 2000 (MOÉA2) Partagez votre résultat sur Facebook

- En collaboration avec les artisans du Sac de chips