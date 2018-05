LAPOINTE, Alice Bélanger



À l'Hôpital Ste-Monique, le 26 avril 2018, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Alice Bélanger, épouse de feu monsieur Léopold Lapointe. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera le jeudi 3 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 9h30 et de là au cimetière paroissial, rue Wilbrod Robert. Madame Bélanger laisse dans le deuil ses enfants: Pauline (Alain Dauphin), Louise (Guy Lauzier), Gisèle (Michel Fortin), Huguette (Stéphane Robitaille), Johanne, Ghislaine (Alain Fournier), France (Jean-Claude Dignard) et Suzanne (Jean-Yves Pelletier); son gendre Serge Bureau (feu Michelle); sa sœur Gilberte; ses 18 petits-enfants et ses 30 arrière-petits- enfants ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s. Elle était également la mère de feu Jacques (feu Nicole Giguère). Un sincère remerciement au personnel du 2ème étage du CHSLD de Ste-Monique pour les bons soins prodigués à notre mère. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com