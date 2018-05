Cette actrice de Riverdale a aussi déjà joué dans Gilmore Girls

En écoutant Riverdale, on s'est aperçu que le visage d'Alice Cooper, la mère de Betty, nous était étrangement familier.

The CW

Quelques épisodes en rafale de Gilmore Girls plus tard, la connexion s’est faite : l’actrice qui joue dans Riverdale a également tourné dans la populaire série de l’auteure Amy Sherman-Palladino, Gilmore Girls, il y a de nombreuses années.

The WB

La reconnaissez-vous?

L’actrice Mädchen Amick a interprété le rôle de Sherry Tinsdale, la belle-mère de Rory et mère du deuxième enfant de Christopher, la petite Gigi. #Throwback.

The WB

Étrangement, les deux personnages ont également des similitudes assez frappantes. On se souvient que Sherry était une femme forte de carrière (la grosse job chez L'Oréal) et qu'Alice a une grande carrière journalistique.

The WB

Autre point en commun un peu moins joyeux (SPOILER) : les deux personnages ont abandonné un enfant. Sherry laisse Gigi entre les mains de Christopher pour aller travailler à Paris et de son côté, Alice donne Charles en adoption.

EH BEN!

Mädchen Amick est une actrice du petit écran qui n'a pas chômé depuis les dernières années : on a pu la voir dans Twin Peaks et American Horror Stories, entre autres. On va se coucher moins niaiseux!