Comment réagir devant l’impolitesse?

Dans le cadre d’un retour aux études, j’ai accueilli chez moi une femme de 38 ans d’origine française afin de m’aider à joindre les deux bouts. D’un naturel très empathique, je l’ai aidée, écoutée, rassurée, informée, conseillée, orientée et même transportée. Je me suis montrée des plus aimable, tout en ne faisant rien pour l’envahir ou la contrôler, et surtout, n’exigeant rien en retour.

Ce qui fait que je ne crois pas mériter l’étrange attitude qu’elle a adoptée envers moi au début de sa résidence dans ma maison, et que je subis encore six mois plus tard. Elle se permet de m’ignorer quand bon lui semble, soit la moitié du temps, que ce soit via texto ou en personne. Si elle décide qu’elle n’a pas envie de me répondre, c’est tant pis pour moi. Vous dire combien il est gênant de rester plantée là sans réponse quand on adresse la parole à quelqu’un. Je me sens si ridicule, que j’aurais envie de faire pareil. Mais comme je n’ai pas envie de m’abaisser à son niveau, je me retiens.

Je me suis remise en question avant d’oser lui en parler poliment, pour me faire répondre que je n’avais rien fait de mal. Il semble qu’apparemment entre Français, le fait d’ignorer n’importe qui n’importe quand et sans raison, c’est normal. Elle se dit d’ailleurs surprise du fait que je me sens insultée pour une telle futilité, et elle est fermée à tout ajustement. La moindre des choses ne serait-elle pas qu’elle fasse un petit effort pour s’adapter au pays dont elle souhaite devenir citoyenne ?

Je veux bien croire qu’il existe quelques différences culturelles entre nos deux pays, mais que nous soyons aussi différents sur un principe de base de la vie en communauté me laisse perplexe. À vous qui avez déjà été mariée à un Français ainsi qu’à vos lecteurs nés Français je pose la question : est-ce un comportement normal dans votre communauté ?

Une adulte de 31 ans qui agit comme une adulte de 31 ans

La raison donnée par cette personne pour justifier un comportement inacceptable est totalement fausse. Jamais dans aucun de mes contacts avec des Français au fil des 35 dernières années, y compris avec mon ex-mari et sa famille, je n’ai été témoin d’un tel mépris envers un interlocuteur. Mon mari actuel qui a travaillé trois ans à Paris, n’a jamais vu ça non plus.

Pour brutal que puisse être ce qui me semble la motiver à agir ainsi, je me contenterai de dire qu’elle est d’une grande impolitesse. Si un seul de mes nombreux amis français agissait ainsi envers moi, et qu’il refusait de reconnaître son erreur et de changer de comportement, je cesserais de le fréquenter. Je publierai les commentaires reçus.