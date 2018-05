GINGRAS, Georgette Genest



À l'Hôpital Laval, le 22 avril 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Georgette Genest, épouse de feu monsieur Laurent Gingras. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera le vendredi 4 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 9h30 et de là au cimetière paroissial. Madame Genest laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Lynn Di Gaetano), Nicole (Yves Thibault), Benoît, Prêtre, Yves (Gustavo Ramirez Nieto), François (Carmen Hamel), Aline Lise (Benoît Carmichael); ses petits- enfants: Isabelle, Simon et Sophie Gingras ainsi que Charles Di Gaetano Lefebvre, Marie-Hélène, Annie et Véronique Thibault, Anne-Frédérique, Elisabeth et Mathieu Gingras, Pierre-Olivier et Jean-Samuel Grenier et Marc-Antoine Carmichael; ses arrière-petits-enfants: Laurie et Émilie Dumas, Louis et Florence Gingras, Mikael et Naomi Ung, Léo et Marine Di Gaetano; sa sœur Madeleine (feu Fernand Martel); ses beaux-frères de la famille Gingras: Lucien (feu Claire Bégin) et Roger (feu Louise Bisson); sa très grande amie Denise Maheux Tremblay ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). Un sincère remerciement à son dévoué docteur Claude Gingras et son épouse Claire Fortier ainsi qu'aux membres du personnel des soins intensifs de l'hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca