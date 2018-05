Dans la garde-robe de... Claude Bégin

À mon arrivée chez lui, Claude Bégin me lance : « je prends le temps de créer mes looks », et quelques instants plus tard, je n’en avais aucun doute. Ses vêtements sont en piles sur la table, triés par couleurs. Il me présente ses pièces préférées : de la montagne sable et brun, il sort un manteau léopard, de celle noir et blanc, des sans-gêne en damier, et puis d’un amoncellement coloré, une chemise aux motifs félins.

On se croirait dans une friperie. « C’est presque ça, d’ailleurs j’adore fouiller dans les friperies, car c’est là que je trouve les meilleurs morceaux. Si tu vas dans des boutiques, tout le monde finit par être habillé pareil », s’exclame-t-il.

Un look différent des autres, Claude Bégin le personnifie bien. « J’improvise beaucoup. Je m’amuse à agencer les vêtements et les styles avant de demander conseil à Clodelle [sa copine]. Je n’ai pas de règle », explique-t-il. Pour son plus récent vidéoclip Ma voiture volante, il mélange trois styles : western, Wall Street et rockabilly. Vêtu d’un costume banquier à rayures et d’une chemise noire retenue d’un bolo, creepers aux pieds, il séduit sa dulcinée.

À travers toute cette folie vestimentaire, les basiques de Claude sont le t-shirt noir, le pantalon de cuir et des Vans. Il n’est pas question de valeurs sûres aujourd’hui, mais d’une exploration assumée.

♦ Il est en spectacle mercredi soir au Artgang, d’où il lance son album. L’entrée est gratuite.

♦ Son deuxième album Bleu Nuit est disponible en magasins.

♦ Découvrez toute son actualité sur www.claudebegin.com.

♦ Il a pris goût au jeu et il aimerait décrocher un autre rôle dans une série (vous l’avez découvert dans Cheval-Serpent). Photo Didier Debusschère

« Cette chemise est le motif le plus funky que j’ai jamais vu. Il me la fallait absolument. Coordonnée à ce pantalon de cuir, mon chapeau de cowboy et mes runnings, c’est un super look », explique Claude. Photo Didier Debusschère

« Je magasine souvent mes pantalons dans les boutiques pour femmes. Les modèles pour hommes ne m’inspirent que rarement. Lorsqu’ils sont trop courts, je retrousse l’ourlet et ça look ! », partage-t-il.

« Ce manteau léopard appartient à ma blonde. Il est trop petit pour moi, mais je tenais à le porter pour la séance photo. Je compte m’en faire faire un sur mesure, car les modèles des marques européennes ne me font pas, car les coupes sont étriquées », confie Claude.

« Je passe d’une phase à une autre. En ce moment, ce sont les baskets Reebok. Il y a tellement de modèles et je veux avoir la paire du moment, alors je fais mes recherches. J’en ai quelques paires, dont certaines aux couleurs néons », dit-il. Photo Didier Debusschère

« Je buzz sur ce modèle de pantalon G-Star. Il est cher, mais je l’aime tellement que j’en ai acheté trois paires de différents motifs : un pied-de-poule, un hachuré et un léopard. J’aime les imprimés et là je suis servi », raconte-t-il.

4 questions mode à Claude

Parlez-moi de votre style ?

Un peu comme avec ma musique, je mélange les tendances de différentes époques. Je réinvente quelque chose de nouveau avec des éléments du passé. Aux dires de ma blonde, mon style est rock, funky et avant-garde. J’ai de nouveaux tatouages sur les jambes, alors je vais porter beaucoup de shorts cet été. Je suis à la recherche des modèles courts un peu 70. Sinon, j’aime bien les excès des années 1980. Je veux toujours aller plus loin, surtout pour la promotion d’un album. Il faut que le style colle à la direction de la musique. Pour Bleu Nuit, l’ambiance est « black music », alors j’y vais pour beaucoup de pièces colorées.

Vous êtes un fan du magasinage ?

J’adore le magasinage. C’est un sport. J’ai de l’endurance et je suis inépuisable. Je compare le magasinage à la pêche, que j’aime aussi beaucoup. Il faut être patient, car tu ne sais pas ce que tu vas trouver ou si ça va mordre. Je n’achète pas des pièces que j’aime, mais des vêtements que je trouve débiles. Ma blonde et moi, on s’encourage et on s’influence. Je vais faire un tour dans la section des femmes et elle dans celle des hommes.

Où aimez-vous faire vos séances de magasinage ?

Au Québec, je pourrais passer quatre heures par jour chez Simons, mais c’est en voyage que je tripe le plus. Quand je vais en vacances en Floride avec ma blonde, on se fait des journées de magasinage dans les friperies. On revient avec des valises qui débordent et qui sentent le vieux, mais je sais qu’on a plein de stock. Ce que j’aime, c’est qu’on déniche des pièces exclusives. Je ne sais pas combien de chemises j’ai achetées au fil du temps. Plus elles sont flyées, plus je suis heureux. Je les prends dans toutes les tailles. Si elles sont trop grandes, je roule les manches.

Vos cheveux jouent-ils un rôle dans vos looks ?

Ça fait cinq ans que j’ai les cheveux longs. Je peux changer de style en un instant en me coiffant différemment. Avec un élastique, je peux me faire une toque sur le dessus de la tête ou une queue de cheval. Il m’arrive parfois de me faire des tresses. Je peux même les glisser dans le col de mon chandail, comme avec ce col roulé bleu. Les cheveux longs offrent beaucoup de possibilités. Ma coiffure complète mes looks.