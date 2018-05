De nouveaux délais pour les funérailles d'une défunte de 93 ans

SAGUENAY | Les funérailles d'une femme de 93 ans décédée le 23 mars devront de nouveau être retardées puisque son fils compte faire appel d'un jugement qui permet à un salon mortuaire d'organiser la cérémonie selon les volontés de la défunte.

La Résidence funéraire du Saguenay et le fils, qui est liquidateur testamentaire et unique héritier, s'affrontent en cour puisque ce dernier cherche à faire invalider un contrat de préarrangements funéraires qu'avait contracté sa mère en 2010. Ce contrat stipulait qu'elle souhaitait que son corps soit exposé seulement devant sa famille, et non lors d'une exposition publique.

La cour avait finalement donné raison au salon mortuaire vendredi dernier.

Or, l’avocat du fils de la défunte, Me Bruno Cantin, a fait parvenir une requête en rétractation de jugement, mardi en fin d’après-midi, dans l’espoir de changer la décision de la Cour supérieure.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, le fils de la défunte, Serge Gagnon, mise sur un nouvel élément de preuve, qu’il aurait trouvé au cours des dernières heures, pour faire infirmer la décision.

M. Gagnon refuse de se plier au jugement. Il estime que sa mère a droit à des funérailles publiques, malgré le fait qu’elle avait signé un contrat de préarrangements funéraires. L'homme prétend que sa mère avait changé d’idée au cours des dernières années et qu’elle lui avait affirmé, à plusieurs reprises, vouloir des funérailles publiques comme son mari.

En raison de ce bras de fer juridique, les proches de la dame de 93 ans attendent depuis plus d'un mois de pouvoir célébrer les funérailles.

En attendant, le corps se trouve à la Résidence funéraire du Saguenay.

Selon le jugement, la coopérative peut procéder à l’organisation des funérailles dans un délai de 72 heures. Ce nouveau rebondissement fait cependant en sorte de retarder une fois de plus les obsèques.