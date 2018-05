Défi Est-Ouest : le Rouge et Or bien représenté

Sept porte-couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval et deux joueurs des Carabins de l’Université de Montréal participeront au Défi Est-Ouest qui se déroulera le 12 mai au PEPS.

Les représentants de la formation de la Vieille Capitale qui prendront part à cette rencontre réunissant les meilleurs espoirs admissibles au repêchage de la Ligue canadienne de football (LCF) sont les joueurs de ligne défensive Mathieu Betts et Vincent Desjardins, le botteur Dominic Lévesque, le receveur Alexandre Savard, le demi défensif Kevin McGee ainsi que les joueurs de ligne offensive Samuel Thomassin et Pierre-Karl Lanctôt.

Chez les Bleus, le porteur de ballon Gabriel Parent et le demi défensif François Hamel ont été sélectionnés pour cet affrontement.

«Il s’agit toujours d’un événement spécial, a admis l’entraîneur-chef des Carabins, Danny Maciocia, dans un communiqué. Les gars vont avoir la chance de vivre une belle expérience avec les autres meilleurs joueurs au pays. Ça leur donne également une belle opportunité d’être vu par les équipes de la LCF et je suis certain qu’ils vont bien faire.»

Un total de 17 étudiants-athlètes du Réseau du sport étudiant du Québec ont été invités.