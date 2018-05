Désertion libérale?

Avec le ministre David Heurtel qui songe à ne pas se représenter en octobre, les critiques de Philippe Couillard s’en donneront à cœur joie : le navire libéral serait carrément « déserté ». Les choses ne sont pas aussi simples.

Certes, si le ministre de l’Immigration décide de ne pas se porter candidat, ce serait le 14e libéral à ne pas vouloir défendre de nouveau la bannière rouge. Et le quatrième ministre après Jean-Marc Fournier, Stéphanie Vallée et Martin Coiteux à partir.

Tous ces départs annoncés respirent la confiance, soit.

Sondages

Qu’est-ce qui cause les départs libéraux ? Les sondages en partie, mais pas entièrement. Depuis six mois, ils sont effectivement déprimants pour les libéraux. Le taux de satisfaction est bas, malgré une économie qui tourne à plein régime.

Les francophones sont peu enclins à appuyer les libéraux. Aux yeux des électeurs, les rouges, après presque 15 ans au pouvoir, n’incarnent vraiment pas le changement. Et ce, malgré toutes les ratiocinations (permettez un « mot du jour » ?) du chef Couillard sur le PLQ qui construit toujours de « nouveaux Québec ».

Tout n’est pourtant pas noir sur le front des sondages : les derniers annoncent même une tendance à la hausse pour le PLQ. Un gouvernement minoritaire est même encore à portée de main pour les libéraux. Ils pourraient très bien, encore une fois, surprendre en « rentrant » majoritaires. Alors pourquoi tant de départs annoncés ?

Couillard ?

« C’est Couillard », me répète un libéral depuis l’automne. Cérébral, le chef a fait bien des efforts pour se rapprocher de son « monde », depuis le départ de son controversé chef de cabinet Jean-Louis Dufresne, mais une amertume resterait.

« Autant de départs ? Ils n’auraient jamais fait ça à Jean Charest ! » me dit-on. Et l’on vante le don incomparable de l’ancien chef pour susciter l’adhésion des membres de son caucus et de son parti.

Peut-être. Mais il serait injuste de faire abstraction de deux facteurs très importants ici.

D’abord, le réel effet sur la famille, sur les proches, de la politique en 2018. Lorsqu’un politicien affirme quitter la politique parce qu’il veut se rapprocher de sa famille, nous avons tendance à n’y voir qu’un faux prétexte.

Or, la vie politique est peut-être plus exigeante que jamais... « à l’ère des médias sociaux », comme le dit le cliché. Oui, mais pas uniquement. C’est l’ère de l’information en continu ; l’ère dans laquelle la présence de l’élu est requise partout, toujours. Et il y a les caucus, les dossiers complexes à propos desquels il faut développer une position simple ; les accusations (fondées ou non) de toutes sortes, etc.

Ensuite, on ne peut ignorer l’effet des nouvelles règles : élections à date fixe doublées de l’interdiction d’obtenir l’allocation de transition (souvent quelque 150 000 $) si on part en cours de mandat sans bonne raison.

Ces changements ont permis de mettre fin à une certaine désinvolture : celle, par exemple, de Monique Jérôme-Forget, réélue lors d’une élection générale en décembre 2008, mais qui démissionna finalement en avril 2009 ! À l’époque, il était peut-être plus facile d’annoncer qu’on se représenterait : quatre mois plus tard, on pouvait décamper avec, dans sa sacoche, une belle allocation !