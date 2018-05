Anne-Marie Demers, directrice générale de JM Demers de Pintendre et diplômée de l’école Marcelle-Mallet en 1999, a accepté la présidence d’honneur du cocktail dînatoire au profit de la Fondation École Marcelle-Mallet qui se tient ce soir, dès 17 h 30, au Bistro Évolution & traiteur au 1190, rue Courchevel, à Lévis.

La Fondation École Marcelle-Mallet a été créée en 1998, à l’occasion du 140e anniversaire de cette institution d’enseignement et soutient financièrement des projets pédagogiques novateurs et remet des bourses d’études et de l’aide financière à des élèves de familles moins bien nanties. Renseignements : 418 833-7691 (225).

Centre étape

Photo courtoisie

Deux jeunes femmes de Centre étape ont reçu récemment chacune une bourse de 500 $ pour souligner leur persévérance scolaire grâce à la contribution de Patrick Ouellet, pharmacien-propriétaire de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport, qui a largement appuyé Centre étape au cours des cinq dernières années. Les deux lauréates, Lysanne Plante et Christine Musabimana, ont débuté leur parcours en effectuant une session d’orientation à Centre étape et poursuivent maintenant des études professionnelles, respectivement au DEP adjointe administrative et au DEP en comptabilité. De gauche à droite, sur la photo : Lisette Lepage, présidente du CA d’administration de Centre étape, Diane Joncas, DG de Centre étape, Christine Musabimana et Lysanne Plante, lauréates, Caroline Savoie, conseillère d’orientation de Centre étape, Patrick Ouellet, pharmacien-propriétaire de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport.

50 000 $ pour le Patro

Photo courtoisie

Le 43e Coquetel de la Fondation du Patro de Charlesbourg, présenté le 6 avril dans le gymnase du Patro sous la présidence d’honneur de l’animateur et humoriste Alexandre Barrette (un ancien du Patro), a réuni 450 convives et a permis d’amasser 50 000 $, somme qui permettra d’assurer la poursuite de la mission du Patro dans la communauté, auprès des jeunes, des adolescents, des personnes aînées et des démunis. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Benoit Boivin, président de la Fondation du Patro de Charlesbourg, Alexandre Barrette, président d’honneur, et Jean-Marc Roberge, président du Patro de Charlesbourg.

Sport’Aide

Photo courtoisie

Le Cocktail-bénéfice de Sport’Aide, présenté le 19 avril dernier au restaurant Le Bistango de Sainte-Foy sous la coprésidence d’honneur de Me Serge Lebel, avocat associé chez BCF avocats d’affaires, et en présence de nombreux athlètes ou ex-athlètes olympiques, a permis de remettre 27 425 $ à l’organisation qui vient en aide aux jeunes athlètes victimes ou témoins d’abus de toutes sortes dans leur environnement sportif ou dans la pratique de leur sport. D’ailleurs Sport’Aide activera, dès le 1er mai, un service d’écoute, d’accompagnement et d’orientation destiné à la communauté sportive québécoise. De gauche à droite, sur la photo : Marie-Philippe Poulin, coprésidente d’honneur et athlète olympique, Me Serge Lebel, président d’honneur, Denis Servais, président du CA de Sport’Aide, Charline Labonté, coprésidente d’honneur, et Jean-Luc Brassard, ex-athlètes olympiques, et Sylvain Croteau, directeur général de Sport’Aide.

Anniversaires

Photo courtoisie

William Nylander (photo), attaquant des Maple Leafs de Toronto (LNH), 22 ans... Alain Bernard, nageur et premier champion olympique français, 35 ans... Tim McGraw, chanteur country américain, 51 ans... Clint Malarchuk, gardien de but de la LNH (1981-92) avec les Nordiques de 1981 à 1984 et de 1985 à 1987, 57 ans... Catherine Frot, actrice française, 61 ans... Roger Léger, comédien et acteur québécois, 59 ans... Rita Coolidge, chanteuse américaine, 73 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 1er mai 2017. Éliane Lublin (photo), 79 ans, soprano française... 2016. Madeleine Lebeau, 92 ans, actrice française (Casablanca en 1942)... 2015. Pete Brown, 80 ans, premier Afro-Américain à remporter un tournoi du circuit de la PGA en 1964... 2012. Jean-Guy Moreau, 68 ans, humoriste, imitateur et acteur québécois... 2005. Yves Hamel, 56 ans, journaliste et animateur québécois... 2003. Miss Elizabeth, 43 ans, gérante de lutte professionnelle.