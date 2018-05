« Que pensez-vous de l’expression modus operandi qu’aucun ouvrage ne sanctionne et qui m’égratigne les oreilles et les yeux ? » demande F-B Chartrand. Modus operandi est une expression latine signifiant « manière d’opérer » . La locution apparaît dans peu d’ouvrages de référence connus, mais certains la valident, et pas les moindres. Voici ce qu’en dit, par exemple, l’excellent Multi (Multidictionnaire de la langue française) de Marie-Èva de Villers : 1- Façon d’agir d’une personne ou manière particulière de faire les choses. 2- Exécution d’une suite d’opérations ou d’actions. Le Larousse, pour sa part, traite l’expression modus operandi comme une locution en anglais issue d’un terme latin. Il ne lui accorde en effet sa sanction que dans son dictionnaire anglais-français. Il la traduit ainsi : méthode de travail, procédé. Les francophones canadiens emploient peut-être plus fréquemment que les Français la locution modus operandi, à utiliser avec parcimonie mais qu’on ne saurait bannir de notre vocabulaire.