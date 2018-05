Fortnite : la Saison 4.0 est là!

Après des semaines à teaser sa future saison, Fornite 4.0 a enfin été dévoilé! Il y a de nombreux changements intéressants, au grand plaisir des gameurs.

Une nouvelle saison et un nouveau pass!

Cette nouvelle saison coïncide avec la sortie d’un nouveau pass de Combat qui pour 950V-Bucks (soit environ 10$) vous aurez l’opportunité de débloquer de nombreuses récompenses tout en atteignant différents nouveaux paliers. Entre danses, costumes, emotes et graffitis, la prochaine saison s’annonce haute en couleur!

Les modifications apportées au jeu

C’est sur le site officiel d’Epic Games que l’on retrouve plus en détails les modifications apportées au jeu.

Par exemple, l’ile de départ est totalement destructible. Puis, on découvre que la map est modifiée; des changements probablement dus à la comète qui s'est écrasée. Ainsi, on retrouve un nouveau lieu clé au nord: Risky Reels, où l'on peut trouver des pierres magiques. Vers l’Ouest, près de Pleasant Park, on a désormais un cratère.

Concernant les modifications des actions du jeu, les tirs à la tête sont désormais mieux enregistrés et vous avez maintenant la possibilité d’avoir le « marqueur de tir ».

Cette mise à jour de Fortnite a aussi offert la possibilité à Epic Games de corriger de nombreux bogues et d’optimiser davantage le jeu.

La date de fin de cette nouvelle saison Fortnite

Epic Games annonce sur les menus du jeu que la Saison 4 prendra fin dans 69 jours, soit le 10 juillet prochain. Si on ignore encore le thème de la prochaine saison, on sait d’ores et déjà que pour la 4, les superhéros sont mis en avant-scène, comme l’attestent les costumes ou encore le fait de pouvoir sauter plus haut.

Ces nouvelles modifications sont une aubaine pour les plus barbares du jeu qui n’hésitent pas à se rendre sur les lieux des nouveautés, pas uniquement pour découvrir les changements, mais plutôt pour couper court à la curiosité de certains et peut-être taper dans le Top 1.