Il invente un robot qui s’amuse avec les chiens

SAGUENAY | Un robot qui donne de la nourriture et qui amuse les chiens ou les chats pendant l’absence de leur maître devrait bientôt faire son entrée sur le marché grâce à un inventeur du Saguenay.

Pascal Tremblay et son partenaire Mikhael Simard ont mis au point MIA, un robot qui peut être programmé pour se promener dans la résidence et donner un certain nombre de croquettes par heure à l’animal de compagnie. Celui-ci se promènera ainsi dans la maison plutôt que rester inactif toute la journée.