Inondations: d'autres évacuations à Sainte-Marie malgré l'amélioration

Une dizaine de riverains des rues Sainte-Anne, des Érables et Saint-Patrice, à Sainte-Marie-de-Beauce, ont été évacués la nuit passée et tôt ce mardi, malgré le fait que le niveau de la rivière Chaudière ait diminué.

À LIRE AUSSI : Les Québécois devront s’habituer aux inondations

Les évacués sont passés de 110 à 124, ce matin. «Les gens voulaient rester à leur résidence, croyant que ça allait baisser vite, mais non. Ils ne voyaient pas la fin, ont les a donc évacués», indique Bernard Boulanger, responsable des Travaux publics, à Sainte-Marie.

La rivière retourne tranquillement dans son lit, mais «avant que toute l’eau soit retirée, ça va prendre encore un bon 24 heures», indique-t-il.

Les précipitations à venir obligeront les autorités à continuer de surveiller le plan d’eau de près, malgré que la situation se soit améliorée.

«C’est un peu inquiétant. Ça ne fera pas monter le niveau de l’eau, mais ça va en ralentir la baisse», observe le responsable.

Cette crue des derniers jours semble atteindre la patience des Beaucerons, alors que plusieurs ne respectent pas la signalisation temporaire.

En effet, en l’espace de quelques minutes, le Journal a été a même de constater des automobilistes qui circulent sur les rues fermées.

«C’est notre problème, en ce moment. On met des barricades, mais les gens les déplacent et circulent», déplore M. Boulanger.

Ces personnes qui ne respectent pas les fermetures pourraient causer d’autres problèmes, alors que les autorités sont en «phase de rétablissement».

«Ils peuvent tomber en panne dans le milieu de l’eau, et il va falloir dépêcher une équipe pour aller les sortir de là. Sinon, ils créent des vagues en roulant et ça peut casser les vitres des maisons et ainsi, causer d’autres dégâts», précise-t-il.

Par ailleurs, les travaux publics procèderont bientôt au nettoyage des rues et à l’inspection des dommages. Plusieurs dégâts sont envisagés, selon M. Boulanger.

«Il y aura surement des infrastructures brisées, du pavage et du paysagement endommagés et les conduites d’égout et sanitaire sous- seront à vérifier, il y a aura sans doute du gravier qui se sera infiltré, donc du nettoyage à faire», termine M. Boulanger.

Les inondations causent également encore des perturbations sur le réseau routier, en Beauce.

Sur la route 173, dans les deux directions entre Sainte-Marie et Scott, la circulation se fait en alternance.

Cette même route est également fermée, entre la route Carrier et la route 171, à Scott, pour une durée indéterminée.

La route 276, entre la route 112 et l’avenue du Palais et dans les deux directions, est fermée à Saint-Joseph-des-Érables, pour durée indéterminée.