Intimidation: le ministre Proulx reconnaît que les enseignants pourraient être mieux accompagnés

Le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, juge que les écoles ont les ressources nécessaires pour prévenir l’intimidation en milieu scolaire, mais admet que l’accompagnement des enseignants pourrait être amélioré.

«Les commissions scolaires, les écoles ont des outils dans les mains. Il y a une loi qui est en place pour lutter contre l'intimidation, les violences et les violences sexuelles. Ils ont des outils financiers pour pouvoir travailler», a expliqué Sébastien Proulx, en réaction à un manifeste contre l’intimidation présenté par des jeunes, mardi.

«Là où je considère qu'il faut aller encore plus loin, peut-être, c'est de les accompagner dans la formation [des enseignants] pour s'assurer de faire face à ces situations», a-t-il ajouté, lors de la période de questions.

Manifeste

Plusieurs enfants victimes d’intimidation se sont déplacés mardi à l’Assemblée nationale pour présenter un manifeste qui vise à combattre ce fléau.

«Par ce manifeste, nous dénonçons le fait que nous n’ayons reçu aucune réparation de la part du milieu scolaire, de nos intimidateurs et agresseurs», ont fait savoir les enfants qui sont signataires du manifeste.

Ils jugent que la Loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école, adoptée en juin 2012, est inefficace et demandent que le gouvernement prenne de nouveaux moyens pour assurer la protection des jeunes en milieu scolaire.

Protecteur de l’élève

Le Parti québécois, qui appuie le manifeste, a d’ailleurs accueilli les élèves venus présenter leurs doléances au parlement.

Il propose notamment d’étendre le rôle du protecteur de l’élève aux écoles privées et que les enseignants soient mieux formés pour repérer l’intimidation.

«Il y a vraiment actuellement un vide pour un très grand nombre de jeunes qui étudient dans des écoles où ils n'ont pas accès au protecteur de l'élève. Et, même lorsque le protecteur de l'élève est là, peut-être qu'il y a lieu de le relier au Protecteur du citoyen [pour qu’il puisse jouir d’une] indépendance complète», a expliqué la députée péquiste Diane Lamarre, lors d’un point de presse.