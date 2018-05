Dans la chronique de la semaine dernière, j’écrivais à quel point j’aimais le style du gérant des Dodgers de Los Angeles, Dave Roberts. J’aimerais vous partager un autre exemple de son leadership.

Dimanche, lors du match face aux Giants à San Francisco, les Dodgers tirent de l’arrière 4 à 0 au début de la cinquième manche. La recrue de l’année dans la Nationale la saison dernière, Cody Bellinger, s’amène au bâton comme premier frappeur de la manche. Il frappe la balle très loin au champ centre-droit du AT&T Park, la balle se retrouve en jeu à 421 pieds du marbre dans une section qui s’appelle Triples Alley (l’allée des triples). Le problème est que le jeune Bellinger ne se retrouve pas au troisième coussin. Plutôt, il file aisément et s’arrête au deuxième but. Je concède qu’il a trébuché légèrement à sa sortie du rectangle des frappeurs, mais il n’y a aucune excuse pour cela.

« Dans le tapis », le grand ! Il faut donner tout ce que tu as dans ta course sur les buts. Tu étais en mesure de te rendre au troisième coussin. Je trouve que c’est un comportement très égoïste.

Que ton club ait une fiche de 20 victoires et 7 défaites comme les Red Sox ou qu’il connaisse un début de saison plus difficile comme les Dodgers, tu dois jouer de la bonne façon. Peu importe si tu as remporté le trophée de la recrue de l’année la saison précédente.

Tu dois courir à plein régime lorsque tu frappes la balle et tu dois être vigilant sur les sentiers. Le gérant Roberts n’avait pas encore eu le temps de digérer le manque de passion et d’efforts de Bellinger que ce dernier se faisait prendre dans un double jeu sur une balle frappée en flèche à l’avant-champ. Deux erreurs consécutives du jeune de 22 ans.

Sorti du match

Lorsqu’il est retourné à l’abri, l’entraîneur-chef Roberts l’a informé que sa journée de travail était terminée. Son manque de volonté et d’engagement était inacceptable. Les Dodgers ont fini par perdre le match par la marque de 4 à 2 face à leurs rivaux de division. Je respecte la décision du gérant. La leçon est simple : comme joueur, tu contrôles seulement deux choses sur un terrain de baseball, soit ton effort et ta concentration.

Impossible d’être un bon joueur ou un bon coéquipier si tu te laisses aller dans ces deux aspects. Je suis persuadé que Bellinger a bien compris le message.

C’est bien beau avoir un bon gérant, mais c’est maintenant aux joueurs d’élever leur jeu d’un cran et d’accumuler des victoires, car c’est un début de saison très difficile pour les Dodgers. Ils présentaient effectivement une fiche de 12-15 avant leur rencontre de lundi soir face aux Diamondbacks, en Arizona.