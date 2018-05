Justin Timberlake a eu une aventure avec une Spice Girl

Justin Timberlake était l’invité du Ellen DeGeneres Show et a participé au jeu Never Have I Ever (ndlr : n’ai-je jamais) ce mardi (1er mai 18). Il y a été rejoint par ses collègues des *NSYNC et à la question « suis-je jamais sorti avec une Spice Girl », il a répondu par l’affirmative.

Le chanteur avait l’air un peu gêné mais a tout de même répondu sans pour autant entrer dans les détails. Il n'a d'ailleurs pas voulu dire de quelle Spice Girl il s'agissait.

Quant à ses anciens comparses du groupe, ils ont répondu n’être jamais sorti avec une des Spice Girls.

L’année dernière (17), Victoria Beckham avait confié dans le Late Late Show de James Corden avoir rencontré les *NSYNC en Allemagne dans un aéroport.

Quand nous étions les Spice Girls, nous étions en Allemagne, dans un aéroport, assises là, les cinq filles ensemble, quand un type est arrivé et a dit ‘’Hey je suis dans un groupe, je suis avec mes amis, est-ce qu’on peut se joindre à vous et vous chanter une chanson ?’’ On leur a dit oui. Ils l’ont fait. C’était les *NSYNC avec Justin Timberlake. Et ils nous ont soufflées parce qu’ils étaient bons », a déclaré Victoria Beckham. (/WNHYD/)